Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 426
Bénéfice trades:
1 261 (88.42%)
Perte trades:
165 (11.57%)
Meilleure transaction:
45.83 USD
Pire transaction:
-72.34 USD
Bénéfice brut:
3 425.27 USD (101 661 pips)
Perte brute:
-1 404.48 USD (41 225 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (152.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
181.62 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
97.87%
Charge de dépôt maximale:
5.07%
Dernier trade:
48 il y a des minutes
Trades par semaine:
116
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
3.83
Longs trades:
1 079 (75.67%)
Courts trades:
347 (24.33%)
Facteur de profit:
2.44
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
2.72 USD
Perte moyenne:
-8.51 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-191.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-343.73 USD (8)
Croissance mensuelle:
19.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
527.17 USD (8.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.51% (527.17 USD)
Par fonds propres:
12.83% (794.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 73
EURUSD 72
USDJPY 71
GBPUSD 69
EURCAD 68
GBPJPY 67
USDCAD 65
NZDUSD 59
GBPAUD 57
EURJPY 57
CHFJPY 55
AUDJPY 53
GBPCHF 52
GBPCAD 52
EURAUD 50
CADJPY 46
USDCHF 45
GBPNZD 43
AUDCAD 42
AUDCHF 42
EURNZD 42
EURCHF 41
CADCHF 41
NZDCAD 38
NZDJPY 37
EURGBP 37
NZDCHF 31
AUDNZD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 175
EURUSD 130
USDJPY 139
GBPUSD 77
EURCAD 119
GBPJPY 80
USDCAD 79
NZDUSD 176
GBPAUD 59
EURJPY 44
CHFJPY 56
AUDJPY 71
GBPCHF -83
GBPCAD 74
EURAUD 45
CADJPY 80
USDCHF 87
GBPNZD -29
AUDCAD 70
AUDCHF 153
EURNZD 58
EURCHF 52
CADCHF 107
NZDCAD 91
NZDJPY -113
EURGBP 79
NZDCHF 117
AUDNZD 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 2.9K
EURUSD 4.1K
USDJPY 4.9K
GBPUSD 3K
EURCAD 4.9K
GBPJPY 4.3K
USDCAD 3K
NZDUSD 2.7K
GBPAUD 3.4K
EURJPY 2.3K
CHFJPY 2.7K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF -1.1K
GBPCAD 3.5K
EURAUD 2.9K
CADJPY 2.1K
USDCHF 1.6K
GBPNZD -1.5K
AUDCAD 1.6K
AUDCHF 1.8K
EURNZD 3.2K
EURCHF 1.5K
CADCHF 1.5K
NZDCAD 1.8K
NZDJPY -1.8K
EURGBP 2K
NZDCHF 1.3K
AUDNZD 899
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.83 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +152.34 USD
Perte consécutive maximale: -191.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
59 plus...
Aucun avis
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.