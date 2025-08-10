SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MingYi Roboforex 15
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 436
Profit Trade:
1 271 (88.50%)
Loss Trade:
165 (11.49%)
Best Trade:
45.83 USD
Worst Trade:
-72.34 USD
Profitto lordo:
3 439.87 USD (102 031 pips)
Perdita lorda:
-1 404.48 USD (41 225 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (152.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.62 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
97.87%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
3.86
Long Trade:
1 088 (75.77%)
Short Trade:
348 (24.23%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-8.51 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-191.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-343.73 USD (8)
Crescita mensile:
19.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
527.17 USD (8.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.51% (527.17 USD)
Per equità:
12.83% (794.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 73
USDJPY 72
EURUSD 72
EURCAD 69
GBPUSD 69
GBPJPY 67
USDCAD 65
NZDUSD 59
GBPAUD 57
EURJPY 57
CHFJPY 55
AUDJPY 53
GBPCHF 52
GBPCAD 52
EURAUD 52
USDCHF 49
CADJPY 48
GBPNZD 43
AUDCAD 42
AUDCHF 42
EURNZD 42
EURCHF 41
CADCHF 41
NZDCAD 38
NZDJPY 37
EURGBP 37
NZDCHF 31
AUDNZD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 175
USDJPY 141
EURUSD 130
EURCAD 123
GBPUSD 77
GBPJPY 80
USDCAD 79
NZDUSD 176
GBPAUD 59
EURJPY 44
CHFJPY 56
AUDJPY 71
GBPCHF -83
GBPCAD 74
EURAUD 46
USDCHF 92
CADJPY 83
GBPNZD -29
AUDCAD 70
AUDCHF 153
EURNZD 58
EURCHF 52
CADCHF 107
NZDCAD 91
NZDJPY -113
EURGBP 79
NZDCHF 117
AUDNZD 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 2.9K
USDJPY 5K
EURUSD 4.1K
EURCAD 5.1K
GBPUSD 3K
GBPJPY 4.3K
USDCAD 3K
NZDUSD 2.7K
GBPAUD 3.4K
EURJPY 2.3K
CHFJPY 2.7K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF -1.1K
GBPCAD 3.5K
EURAUD 3K
USDCHF 1.7K
CADJPY 2.2K
GBPNZD -1.5K
AUDCAD 1.6K
AUDCHF 1.8K
EURNZD 3.2K
EURCHF 1.5K
CADCHF 1.5K
NZDCAD 1.8K
NZDJPY -1.8K
EURGBP 2K
NZDCHF 1.3K
AUDNZD 899
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.83 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +152.34 USD
Massima perdita consecutiva: -191.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
Non ci sono recensioni
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.