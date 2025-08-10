- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 055
Negociações com lucro:
2 640 (86.41%)
Negociações com perda:
415 (13.58%)
Melhor negociação:
243.84 USD
Pior negociação:
-360.42 USD
Lucro bruto:
13 299.64 USD (261 767 pips)
Perda bruta:
-8 797.07 USD (132 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (152.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
466.30 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
98.87%
Depósito máximo carregado:
29.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.04
Negociações longas:
2 260 (73.98%)
Negociações curtas:
795 (26.02%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
1.47 USD
Lucro médio:
5.04 USD
Perda média:
-21.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-191.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 191.67 USD (8)
Crescimento mensal:
-11.67%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 202.75 USD (19.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.02% (2 202.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.47% (6 297.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|149
|EURCAD
|146
|AUDUSD
|137
|EURAUD
|135
|GBPUSD
|132
|GBPJPY
|130
|EURJPY
|129
|GBPAUD
|128
|EURUSD
|120
|CADJPY
|119
|CHFJPY
|118
|USDCAD
|116
|NZDUSD
|115
|EURNZD
|114
|GBPNZD
|112
|AUDJPY
|110
|GBPCAD
|107
|NZDJPY
|103
|USDCHF
|96
|CADCHF
|92
|AUDCHF
|90
|EURCHF
|89
|GBPCHF
|87
|NZDCAD
|87
|AUDCAD
|86
|EURGBP
|79
|AUDNZD
|68
|NZDCHF
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|464
|EURCAD
|232
|AUDUSD
|616
|EURAUD
|197
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|299
|EURJPY
|161
|GBPAUD
|105
|EURUSD
|286
|CADJPY
|202
|CHFJPY
|157
|USDCAD
|-789
|NZDUSD
|-610
|EURNZD
|219
|GBPNZD
|46
|AUDJPY
|171
|GBPCAD
|139
|NZDJPY
|199
|USDCHF
|302
|CADCHF
|264
|AUDCHF
|377
|EURCHF
|103
|GBPCHF
|-31
|NZDCAD
|200
|AUDCAD
|226
|EURGBP
|219
|AUDNZD
|109
|NZDCHF
|297
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|10K
|EURCAD
|9.3K
|AUDUSD
|5.3K
|EURAUD
|9.1K
|GBPUSD
|6.5K
|GBPJPY
|9.6K
|EURJPY
|6.9K
|GBPAUD
|6.9K
|EURUSD
|6.2K
|CADJPY
|5.6K
|CHFJPY
|6.1K
|USDCAD
|-3.9K
|NZDUSD
|72
|EURNZD
|9.1K
|GBPNZD
|2K
|AUDJPY
|4.4K
|GBPCAD
|6.3K
|NZDJPY
|2.1K
|USDCHF
|3.9K
|CADCHF
|3K
|AUDCHF
|3.6K
|EURCHF
|2.9K
|GBPCHF
|113
|NZDCAD
|3.6K
|AUDCAD
|4.2K
|EURGBP
|4K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCHF
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +243.84 USD
Pior negociação: -360 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +152.34 USD
Máxima perda consecutiva: -191.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 806
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 311
|
ThreeTrader-Live
|0.64 × 291
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.72 × 481
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.86 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.99 × 167
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 220
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 217
