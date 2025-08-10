SinaisSeções
MingYi Roboforex 15
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 88%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 055
Negociações com lucro:
2 640 (86.41%)
Negociações com perda:
415 (13.58%)
Melhor negociação:
243.84 USD
Pior negociação:
-360.42 USD
Lucro bruto:
13 299.64 USD (261 767 pips)
Perda bruta:
-8 797.07 USD (132 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (152.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
466.30 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
98.87%
Depósito máximo carregado:
29.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.04
Negociações longas:
2 260 (73.98%)
Negociações curtas:
795 (26.02%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
1.47 USD
Lucro médio:
5.04 USD
Perda média:
-21.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-191.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 191.67 USD (8)
Crescimento mensal:
-11.67%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 202.75 USD (19.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.02% (2 202.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.47% (6 297.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 149
EURCAD 146
AUDUSD 137
EURAUD 135
GBPUSD 132
GBPJPY 130
EURJPY 129
GBPAUD 128
EURUSD 120
CADJPY 119
CHFJPY 118
USDCAD 116
NZDUSD 115
EURNZD 114
GBPNZD 112
AUDJPY 110
GBPCAD 107
NZDJPY 103
USDCHF 96
CADCHF 92
AUDCHF 90
EURCHF 89
GBPCHF 87
NZDCAD 87
AUDCAD 86
EURGBP 79
AUDNZD 68
NZDCHF 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 464
EURCAD 232
AUDUSD 616
EURAUD 197
GBPUSD 342
GBPJPY 299
EURJPY 161
GBPAUD 105
EURUSD 286
CADJPY 202
CHFJPY 157
USDCAD -789
NZDUSD -610
EURNZD 219
GBPNZD 46
AUDJPY 171
GBPCAD 139
NZDJPY 199
USDCHF 302
CADCHF 264
AUDCHF 377
EURCHF 103
GBPCHF -31
NZDCAD 200
AUDCAD 226
EURGBP 219
AUDNZD 109
NZDCHF 297
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 10K
EURCAD 9.3K
AUDUSD 5.3K
EURAUD 9.1K
GBPUSD 6.5K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 6.9K
GBPAUD 6.9K
EURUSD 6.2K
CADJPY 5.6K
CHFJPY 6.1K
USDCAD -3.9K
NZDUSD 72
EURNZD 9.1K
GBPNZD 2K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 6.3K
NZDJPY 2.1K
USDCHF 3.9K
CADCHF 3K
AUDCHF 3.6K
EURCHF 2.9K
GBPCHF 113
NZDCAD 3.6K
AUDCAD 4.2K
EURGBP 4K
AUDNZD 2.5K
NZDCHF 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 217
59 mais ...
https://fxcash.net/en/?id=X83176
Sem comentários
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
