СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MingYi Roboforex 15
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 87%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 044
Прибыльных трейдов:
2 630 (86.39%)
Убыточных трейдов:
414 (13.60%)
Лучший трейд:
243.84 USD
Худший трейд:
-360.42 USD
Общая прибыль:
13 254.50 USD (260 662 pips)
Общий убыток:
-8 793.60 USD (132 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (152.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
466.30 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.87%
Макс. загрузка депозита:
29.13%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
2 249 (73.88%)
Коротких трейдов:
795 (26.12%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
5.04 USD
Средний убыток:
-21.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-191.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 191.67 USD (8)
Прирост в месяц:
-10.93%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 202.75 USD (19.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.02% (2 202.75 USD)
По эквити:
60.47% (6 297.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 147
EURCAD 146
AUDUSD 137
EURAUD 135
GBPJPY 130
GBPUSD 130
GBPAUD 128
EURJPY 127
EURUSD 120
CADJPY 119
USDCAD 116
CHFJPY 116
NZDUSD 115
EURNZD 113
GBPNZD 112
AUDJPY 110
GBPCAD 107
NZDJPY 103
USDCHF 96
CADCHF 91
AUDCHF 90
EURCHF 89
GBPCHF 87
NZDCAD 87
AUDCAD 85
EURGBP 79
AUDNZD 68
NZDCHF 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 441
EURCAD 232
AUDUSD 616
EURAUD 197
GBPJPY 299
GBPUSD 341
GBPAUD 105
EURJPY 159
EURUSD 286
CADJPY 202
USDCAD -789
CHFJPY 155
NZDUSD -610
EURNZD 209
GBPNZD 46
AUDJPY 171
GBPCAD 139
NZDJPY 199
USDCHF 302
CADCHF 262
AUDCHF 377
EURCHF 103
GBPCHF -31
NZDCAD 200
AUDCAD 224
EURGBP 219
AUDNZD 109
NZDCHF 297
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 10K
EURCAD 9.3K
AUDUSD 5.3K
EURAUD 9.1K
GBPJPY 9.6K
GBPUSD 6.4K
GBPAUD 6.9K
EURJPY 6.9K
EURUSD 6.2K
CADJPY 5.6K
USDCAD -3.9K
CHFJPY 6.1K
NZDUSD 72
EURNZD 8.7K
GBPNZD 2K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 6.3K
NZDJPY 2.1K
USDCHF 3.9K
CADCHF 2.9K
AUDCHF 3.6K
EURCHF 2.9K
GBPCHF 113
NZDCAD 3.6K
AUDCAD 4.1K
EURGBP 4K
AUDNZD 2.5K
NZDCHF 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +243.84 USD
Худший трейд: -360 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +152.34 USD
Макс. убыток в серии: -191.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 217
https://fxcash.net/en/?id=X83176
Нет отзывов
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
