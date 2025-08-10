シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MingYi Roboforex 15
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 88%
RoboForex-ECN-3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 055
利益トレード:
2 640 (86.41%)
損失トレード:
415 (13.58%)
ベストトレード:
243.84 USD
最悪のトレード:
-360.42 USD
総利益:
13 299.64 USD (261 767 pips)
総損失:
-8 797.07 USD (132 058 pips)
最大連続の勝ち:
70 (152.34 USD)
最大連続利益:
466.30 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
98.87%
最大入金額:
29.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.04
長いトレード:
2 260 (73.98%)
短いトレード:
795 (26.02%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
1.47 USD
平均利益:
5.04 USD
平均損失:
-21.20 USD
最大連続の負け:
12 (-191.67 USD)
最大連続損失:
-2 191.67 USD (8)
月間成長:
-11.67%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 202.75 USD (19.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.02% (2 202.75 USD)
エクイティによる:
60.47% (6 297.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 149
EURCAD 146
AUDUSD 137
EURAUD 135
GBPUSD 132
GBPJPY 130
EURJPY 129
GBPAUD 128
EURUSD 120
CADJPY 119
CHFJPY 118
USDCAD 116
NZDUSD 115
EURNZD 114
GBPNZD 112
AUDJPY 110
GBPCAD 107
NZDJPY 103
USDCHF 96
CADCHF 92
AUDCHF 90
EURCHF 89
GBPCHF 87
NZDCAD 87
AUDCAD 86
EURGBP 79
AUDNZD 68
NZDCHF 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 464
EURCAD 232
AUDUSD 616
EURAUD 197
GBPUSD 342
GBPJPY 299
EURJPY 161
GBPAUD 105
EURUSD 286
CADJPY 202
CHFJPY 157
USDCAD -789
NZDUSD -610
EURNZD 219
GBPNZD 46
AUDJPY 171
GBPCAD 139
NZDJPY 199
USDCHF 302
CADCHF 264
AUDCHF 377
EURCHF 103
GBPCHF -31
NZDCAD 200
AUDCAD 226
EURGBP 219
AUDNZD 109
NZDCHF 297
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 10K
EURCAD 9.3K
AUDUSD 5.3K
EURAUD 9.1K
GBPUSD 6.5K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 6.9K
GBPAUD 6.9K
EURUSD 6.2K
CADJPY 5.6K
CHFJPY 6.1K
USDCAD -3.9K
NZDUSD 72
EURNZD 9.1K
GBPNZD 2K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 6.3K
NZDJPY 2.1K
USDCHF 3.9K
CADCHF 3K
AUDCHF 3.6K
EURCHF 2.9K
GBPCHF 113
NZDCAD 3.6K
AUDCAD 4.2K
EURGBP 4K
AUDNZD 2.5K
NZDCHF 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +243.84 USD
最悪のトレード: -360 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +152.34 USD
最大連続損失: -191.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 217
59 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
https://fxcash.net/en/?id=X83176
レビューなし
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録