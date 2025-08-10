시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MingYi Roboforex 15
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 95%
RoboForex-ECN-3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 187
이익 거래:
2 758 (86.53%)
손실 거래:
429 (13.46%)
최고의 거래:
243.84 USD
최악의 거래:
-360.42 USD
총 수익:
13 909.03 USD (271 425 pips)
총 손실:
-9 075.09 USD (134 896 pips)
연속 최대 이익:
70 (152.34 USD)
연속 최대 이익:
466.30 USD (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
98.87%
최대 입금량:
29.13%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
110
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
2 364 (74.18%)
숏(주식차입매도):
823 (25.82%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
5.04 USD
평균 손실:
-21.15 USD
연속 최대 손실:
12 (-191.67 USD)
연속 최대 손실:
-2 191.67 USD (8)
월별 성장률:
-11.01%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 202.75 USD (19.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.02% (2 202.75 USD)
자본금별:
60.47% (6 297.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 154
EURCAD 151
AUDUSD 141
GBPUSD 139
EURJPY 138
EURAUD 135
GBPJPY 133
GBPAUD 131
EURUSD 129
EURNZD 126
NZDUSD 123
CADJPY 122
CHFJPY 120
GBPNZD 119
USDCAD 116
AUDJPY 114
NZDJPY 110
GBPCAD 110
USDCHF 101
CADCHF 98
AUDCHF 97
EURCHF 95
NZDCAD 90
AUDCAD 90
GBPCHF 87
EURGBP 79
AUDNZD 74
NZDCHF 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 481
EURCAD 239
AUDUSD 627
GBPUSD 365
EURJPY 169
EURAUD 197
GBPJPY 304
GBPAUD 114
EURUSD 284
EURNZD 223
NZDUSD -553
CADJPY 210
CHFJPY 158
GBPNZD 53
USDCAD -789
AUDJPY 190
NZDJPY 233
GBPCAD 140
USDCHF 272
CADCHF 282
AUDCHF 409
EURCHF 120
NZDCAD 228
AUDCAD 243
GBPCHF -31
EURGBP 219
AUDNZD 130
NZDCHF 314
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 11K
EURCAD 9.5K
AUDUSD 5.4K
GBPUSD 7K
EURJPY 7.2K
EURAUD 9.1K
GBPJPY 9.8K
GBPAUD 7.2K
EURUSD 6.6K
EURNZD 9.6K
NZDUSD 578
CADJPY 5.7K
CHFJPY 6.2K
GBPNZD 2.4K
USDCAD -3.9K
AUDJPY 4.7K
NZDJPY 2.5K
GBPCAD 6.4K
USDCHF 4.2K
CADCHF 3.1K
AUDCHF 3.9K
EURCHF 3.1K
NZDCAD 3.9K
AUDCAD 4.4K
GBPCHF 113
EURGBP 4K
AUDNZD 2.9K
NZDCHF 2.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +243.84 USD
최악의 거래: -360 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +152.34 USD
연속 최대 손실: -191.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 217
59 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
https://fxcash.net/en/?id=X83176
리뷰 없음
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오