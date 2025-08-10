- 자본
- 축소
트레이드:
3 187
이익 거래:
2 758 (86.53%)
손실 거래:
429 (13.46%)
최고의 거래:
243.84 USD
최악의 거래:
-360.42 USD
총 수익:
13 909.03 USD (271 425 pips)
총 손실:
-9 075.09 USD (134 896 pips)
연속 최대 이익:
70 (152.34 USD)
연속 최대 이익:
466.30 USD (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
98.87%
최대 입금량:
29.13%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
110
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
2 364 (74.18%)
숏(주식차입매도):
823 (25.82%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
5.04 USD
평균 손실:
-21.15 USD
연속 최대 손실:
12 (-191.67 USD)
연속 최대 손실:
-2 191.67 USD (8)
월별 성장률:
-11.01%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 202.75 USD (19.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.02% (2 202.75 USD)
자본금별:
60.47% (6 297.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|154
|EURCAD
|151
|AUDUSD
|141
|GBPUSD
|139
|EURJPY
|138
|EURAUD
|135
|GBPJPY
|133
|GBPAUD
|131
|EURUSD
|129
|EURNZD
|126
|NZDUSD
|123
|CADJPY
|122
|CHFJPY
|120
|GBPNZD
|119
|USDCAD
|116
|AUDJPY
|114
|NZDJPY
|110
|GBPCAD
|110
|USDCHF
|101
|CADCHF
|98
|AUDCHF
|97
|EURCHF
|95
|NZDCAD
|90
|AUDCAD
|90
|GBPCHF
|87
|EURGBP
|79
|AUDNZD
|74
|NZDCHF
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|481
|EURCAD
|239
|AUDUSD
|627
|GBPUSD
|365
|EURJPY
|169
|EURAUD
|197
|GBPJPY
|304
|GBPAUD
|114
|EURUSD
|284
|EURNZD
|223
|NZDUSD
|-553
|CADJPY
|210
|CHFJPY
|158
|GBPNZD
|53
|USDCAD
|-789
|AUDJPY
|190
|NZDJPY
|233
|GBPCAD
|140
|USDCHF
|272
|CADCHF
|282
|AUDCHF
|409
|EURCHF
|120
|NZDCAD
|228
|AUDCAD
|243
|GBPCHF
|-31
|EURGBP
|219
|AUDNZD
|130
|NZDCHF
|314
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|11K
|EURCAD
|9.5K
|AUDUSD
|5.4K
|GBPUSD
|7K
|EURJPY
|7.2K
|EURAUD
|9.1K
|GBPJPY
|9.8K
|GBPAUD
|7.2K
|EURUSD
|6.6K
|EURNZD
|9.6K
|NZDUSD
|578
|CADJPY
|5.7K
|CHFJPY
|6.2K
|GBPNZD
|2.4K
|USDCAD
|-3.9K
|AUDJPY
|4.7K
|NZDJPY
|2.5K
|GBPCAD
|6.4K
|USDCHF
|4.2K
|CADCHF
|3.1K
|AUDCHF
|3.9K
|EURCHF
|3.1K
|NZDCAD
|3.9K
|AUDCAD
|4.4K
|GBPCHF
|113
|EURGBP
|4K
|AUDNZD
|2.9K
|NZDCHF
|2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +243.84 USD
최악의 거래: -360 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +152.34 USD
연속 최대 손실: -191.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 806
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 311
|
ThreeTrader-Live
|0.64 × 291
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.72 × 481
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.86 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.99 × 167
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 220
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 217
리뷰 없음