Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 reviews
Reliability
24 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 86%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 038
Profit Trades:
2 625 (86.40%)
Loss Trades:
413 (13.59%)
Best trade:
243.84 USD
Worst trade:
-360.42 USD
Gross Profit:
13 229.20 USD (259 996 pips)
Gross Loss:
-8 784.84 USD (131 788 pips)
Maximum consecutive wins:
70 (152.34 USD)
Maximal consecutive profit:
466.30 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
98.87%
Max deposit load:
29.13%
Latest trade:
24 minutes ago
Trades per week:
104
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
2.02
Long Trades:
2 243 (73.83%)
Short Trades:
795 (26.17%)
Profit Factor:
1.51
Expected Payoff:
1.46 USD
Average Profit:
5.04 USD
Average Loss:
-21.27 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-191.67 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 191.67 USD (8)
Monthly growth:
-10.93%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
2 202.75 USD (19.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
21.02% (2 202.75 USD)
By Equity:
60.47% (6 297.01 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 147
EURCAD 146
AUDUSD 137
EURAUD 135
GBPUSD 130
GBPJPY 129
GBPAUD 128
EURJPY 124
EURUSD 120
CADJPY 119
USDCAD 116
CHFJPY 116
NZDUSD 115
EURNZD 113
GBPNZD 112
AUDJPY 110
GBPCAD 107
NZDJPY 101
USDCHF 96
CADCHF 91
AUDCHF 90
EURCHF 89
GBPCHF 87
NZDCAD 87
AUDCAD 85
EURGBP 79
AUDNZD 68
NZDCHF 61
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 441
EURCAD 232
AUDUSD 616
EURAUD 197
GBPUSD 341
GBPJPY 294
GBPAUD 105
EURJPY 152
EURUSD 286
CADJPY 202
USDCAD -789
CHFJPY 155
NZDUSD -610
EURNZD 209
GBPNZD 46
AUDJPY 171
GBPCAD 139
NZDJPY 195
USDCHF 302
CADCHF 262
AUDCHF 377
EURCHF 103
GBPCHF -31
NZDCAD 200
AUDCAD 224
EURGBP 219
AUDNZD 109
NZDCHF 297
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 10K
EURCAD 9.3K
AUDUSD 5.3K
EURAUD 9.1K
GBPUSD 6.4K
GBPJPY 9.4K
GBPAUD 6.9K
EURJPY 6.7K
EURUSD 6.2K
CADJPY 5.6K
USDCAD -3.9K
CHFJPY 6.1K
NZDUSD 72
EURNZD 8.7K
GBPNZD 2K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 6.3K
NZDJPY 2K
USDCHF 3.9K
CADCHF 2.9K
AUDCHF 3.6K
EURCHF 2.9K
GBPCHF 113
NZDCAD 3.6K
AUDCAD 4.1K
EURGBP 4K
AUDNZD 2.5K
NZDCHF 2.4K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +243.84 USD
Worst trade: -360 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +152.34 USD
Maximal consecutive loss: -191.67 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 217
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
