- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 065
Gewinntrades:
2 646 (86.32%)
Verlusttrades:
419 (13.67%)
Bester Trade:
243.84 USD
Schlechtester Trade:
-360.42 USD
Bruttoprofit:
13 346.44 USD (262 939 pips)
Bruttoverlust:
-8 833.79 USD (132 855 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (152.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
466.30 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
98.87%
Max deposit load:
29.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.05
Long-Positionen:
2 270 (74.06%)
Short-Positionen:
795 (25.94%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-191.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 191.67 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-12.04%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 202.75 USD (19.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.02% (2 202.75 USD)
Kapital:
60.47% (6 297.01 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|149
|EURCAD
|146
|AUDUSD
|137
|EURAUD
|135
|GBPUSD
|132
|GBPJPY
|130
|EURJPY
|129
|GBPAUD
|128
|EURUSD
|120
|CADJPY
|119
|EURNZD
|119
|CHFJPY
|118
|USDCAD
|116
|NZDUSD
|115
|GBPNZD
|112
|AUDJPY
|110
|GBPCAD
|107
|NZDJPY
|103
|USDCHF
|96
|CADCHF
|94
|EURCHF
|90
|AUDCHF
|90
|AUDCAD
|88
|GBPCHF
|87
|NZDCAD
|87
|EURGBP
|79
|AUDNZD
|68
|NZDCHF
|61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|464
|EURCAD
|232
|AUDUSD
|616
|EURAUD
|197
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|299
|EURJPY
|161
|GBPAUD
|105
|EURUSD
|286
|CADJPY
|202
|EURNZD
|212
|CHFJPY
|157
|USDCAD
|-789
|NZDUSD
|-610
|GBPNZD
|46
|AUDJPY
|171
|GBPCAD
|139
|NZDJPY
|199
|USDCHF
|302
|CADCHF
|270
|EURCHF
|107
|AUDCHF
|377
|AUDCAD
|233
|GBPCHF
|-31
|NZDCAD
|200
|EURGBP
|219
|AUDNZD
|109
|NZDCHF
|297
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|10K
|EURCAD
|9.3K
|AUDUSD
|5.3K
|EURAUD
|9.1K
|GBPUSD
|6.5K
|GBPJPY
|9.6K
|EURJPY
|6.9K
|GBPAUD
|6.9K
|EURUSD
|6.2K
|CADJPY
|5.6K
|EURNZD
|9.2K
|CHFJPY
|6.1K
|USDCAD
|-3.9K
|NZDUSD
|72
|GBPNZD
|2K
|AUDJPY
|4.4K
|GBPCAD
|6.3K
|NZDJPY
|2.1K
|USDCHF
|3.9K
|CADCHF
|3K
|EURCHF
|2.9K
|AUDCHF
|3.6K
|AUDCAD
|4.3K
|GBPCHF
|113
|NZDCAD
|3.6K
|EURGBP
|4K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCHF
|2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +243.84 USD
Schlechtester Trade: -360 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +152.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
