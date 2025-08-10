SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MingYi Roboforex 15
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 88%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 065
Gewinntrades:
2 646 (86.32%)
Verlusttrades:
419 (13.67%)
Bester Trade:
243.84 USD
Schlechtester Trade:
-360.42 USD
Bruttoprofit:
13 346.44 USD (262 939 pips)
Bruttoverlust:
-8 833.79 USD (132 855 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (152.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
466.30 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
98.87%
Max deposit load:
29.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.05
Long-Positionen:
2 270 (74.06%)
Short-Positionen:
795 (25.94%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-191.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 191.67 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-12.04%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 202.75 USD (19.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.02% (2 202.75 USD)
Kapital:
60.47% (6 297.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 149
EURCAD 146
AUDUSD 137
EURAUD 135
GBPUSD 132
GBPJPY 130
EURJPY 129
GBPAUD 128
EURUSD 120
CADJPY 119
EURNZD 119
CHFJPY 118
USDCAD 116
NZDUSD 115
GBPNZD 112
AUDJPY 110
GBPCAD 107
NZDJPY 103
USDCHF 96
CADCHF 94
EURCHF 90
AUDCHF 90
AUDCAD 88
GBPCHF 87
NZDCAD 87
EURGBP 79
AUDNZD 68
NZDCHF 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 464
EURCAD 232
AUDUSD 616
EURAUD 197
GBPUSD 342
GBPJPY 299
EURJPY 161
GBPAUD 105
EURUSD 286
CADJPY 202
EURNZD 212
CHFJPY 157
USDCAD -789
NZDUSD -610
GBPNZD 46
AUDJPY 171
GBPCAD 139
NZDJPY 199
USDCHF 302
CADCHF 270
EURCHF 107
AUDCHF 377
AUDCAD 233
GBPCHF -31
NZDCAD 200
EURGBP 219
AUDNZD 109
NZDCHF 297
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 10K
EURCAD 9.3K
AUDUSD 5.3K
EURAUD 9.1K
GBPUSD 6.5K
GBPJPY 9.6K
EURJPY 6.9K
GBPAUD 6.9K
EURUSD 6.2K
CADJPY 5.6K
EURNZD 9.2K
CHFJPY 6.1K
USDCAD -3.9K
NZDUSD 72
GBPNZD 2K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 6.3K
NZDJPY 2.1K
USDCHF 3.9K
CADCHF 3K
EURCHF 2.9K
AUDCHF 3.6K
AUDCAD 4.3K
GBPCHF 113
NZDCAD 3.6K
EURGBP 4K
AUDNZD 2.5K
NZDCHF 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +243.84 USD
Schlechtester Trade: -360 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +152.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 217
noch 59 ...
https://fxcash.net/en/?id=X83176
Keine Bewertungen
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
