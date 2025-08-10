信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MingYi Roboforex 15
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
增长自 2025 87%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 044
盈利交易:
2 630 (86.39%)
亏损交易:
414 (13.60%)
最好交易:
243.84 USD
最差交易:
-360.42 USD
毛利:
13 254.50 USD (260 662 pips)
毛利亏损:
-8 793.60 USD (132 010 pips)
最大连续赢利:
70 (152.34 USD)
最大连续盈利:
466.30 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.87%
最大入金加载:
29.13%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
95
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.03
长期交易:
2 249 (73.88%)
短期交易:
795 (26.12%)
利润因子:
1.51
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
5.04 USD
平均损失:
-21.24 USD
最大连续失误:
12 (-191.67 USD)
最大连续亏损:
-2 191.67 USD (8)
每月增长:
-10.93%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 202.75 USD (19.51%)
相对跌幅:
结余:
21.02% (2 202.75 USD)
净值:
60.47% (6 297.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 147
EURCAD 146
AUDUSD 137
EURAUD 135
GBPJPY 130
GBPUSD 130
GBPAUD 128
EURJPY 127
EURUSD 120
CADJPY 119
USDCAD 116
CHFJPY 116
NZDUSD 115
EURNZD 113
GBPNZD 112
AUDJPY 110
GBPCAD 107
NZDJPY 103
USDCHF 96
CADCHF 91
AUDCHF 90
EURCHF 89
GBPCHF 87
NZDCAD 87
AUDCAD 85
EURGBP 79
AUDNZD 68
NZDCHF 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 441
EURCAD 232
AUDUSD 616
EURAUD 197
GBPJPY 299
GBPUSD 341
GBPAUD 105
EURJPY 159
EURUSD 286
CADJPY 202
USDCAD -789
CHFJPY 155
NZDUSD -610
EURNZD 209
GBPNZD 46
AUDJPY 171
GBPCAD 139
NZDJPY 199
USDCHF 302
CADCHF 262
AUDCHF 377
EURCHF 103
GBPCHF -31
NZDCAD 200
AUDCAD 224
EURGBP 219
AUDNZD 109
NZDCHF 297
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 10K
EURCAD 9.3K
AUDUSD 5.3K
EURAUD 9.1K
GBPJPY 9.6K
GBPUSD 6.4K
GBPAUD 6.9K
EURJPY 6.9K
EURUSD 6.2K
CADJPY 5.6K
USDCAD -3.9K
CHFJPY 6.1K
NZDUSD 72
EURNZD 8.7K
GBPNZD 2K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 6.3K
NZDJPY 2.1K
USDCHF 3.9K
CADCHF 2.9K
AUDCHF 3.6K
EURCHF 2.9K
GBPCHF 113
NZDCAD 3.6K
AUDCAD 4.1K
EURGBP 4K
AUDNZD 2.5K
NZDCHF 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +243.84 USD
最差交易: -360 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +152.34 USD
最大连续亏损: -191.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 217
59 更多...
https://fxcash.net/en/?id=X83176
没有评论
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
