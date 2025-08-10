- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 044
盈利交易:
2 630 (86.39%)
亏损交易:
414 (13.60%)
最好交易:
243.84 USD
最差交易:
-360.42 USD
毛利:
13 254.50 USD (260 662 pips)
毛利亏损:
-8 793.60 USD (132 010 pips)
最大连续赢利:
70 (152.34 USD)
最大连续盈利:
466.30 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.87%
最大入金加载:
29.13%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
95
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.03
长期交易:
2 249 (73.88%)
短期交易:
795 (26.12%)
利润因子:
1.51
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
5.04 USD
平均损失:
-21.24 USD
最大连续失误:
12 (-191.67 USD)
最大连续亏损:
-2 191.67 USD (8)
每月增长:
-10.93%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 202.75 USD (19.51%)
相对跌幅:
结余:
21.02% (2 202.75 USD)
净值:
60.47% (6 297.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|147
|EURCAD
|146
|AUDUSD
|137
|EURAUD
|135
|GBPJPY
|130
|GBPUSD
|130
|GBPAUD
|128
|EURJPY
|127
|EURUSD
|120
|CADJPY
|119
|USDCAD
|116
|CHFJPY
|116
|NZDUSD
|115
|EURNZD
|113
|GBPNZD
|112
|AUDJPY
|110
|GBPCAD
|107
|NZDJPY
|103
|USDCHF
|96
|CADCHF
|91
|AUDCHF
|90
|EURCHF
|89
|GBPCHF
|87
|NZDCAD
|87
|AUDCAD
|85
|EURGBP
|79
|AUDNZD
|68
|NZDCHF
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|441
|EURCAD
|232
|AUDUSD
|616
|EURAUD
|197
|GBPJPY
|299
|GBPUSD
|341
|GBPAUD
|105
|EURJPY
|159
|EURUSD
|286
|CADJPY
|202
|USDCAD
|-789
|CHFJPY
|155
|NZDUSD
|-610
|EURNZD
|209
|GBPNZD
|46
|AUDJPY
|171
|GBPCAD
|139
|NZDJPY
|199
|USDCHF
|302
|CADCHF
|262
|AUDCHF
|377
|EURCHF
|103
|GBPCHF
|-31
|NZDCAD
|200
|AUDCAD
|224
|EURGBP
|219
|AUDNZD
|109
|NZDCHF
|297
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|10K
|EURCAD
|9.3K
|AUDUSD
|5.3K
|EURAUD
|9.1K
|GBPJPY
|9.6K
|GBPUSD
|6.4K
|GBPAUD
|6.9K
|EURJPY
|6.9K
|EURUSD
|6.2K
|CADJPY
|5.6K
|USDCAD
|-3.9K
|CHFJPY
|6.1K
|NZDUSD
|72
|EURNZD
|8.7K
|GBPNZD
|2K
|AUDJPY
|4.4K
|GBPCAD
|6.3K
|NZDJPY
|2.1K
|USDCHF
|3.9K
|CADCHF
|2.9K
|AUDCHF
|3.6K
|EURCHF
|2.9K
|GBPCHF
|113
|NZDCAD
|3.6K
|AUDCAD
|4.1K
|EURGBP
|4K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCHF
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +243.84 USD
最差交易: -360 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +152.34 USD
最大连续亏损: -191.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 806
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 311
|
ThreeTrader-Live
|0.64 × 291
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.72 × 481
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.86 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.99 × 167
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 220
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 217
没有评论