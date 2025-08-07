SinyallerBölümler
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
75 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (16.67%)
En iyi işlem:
12.21 USD
En kötü işlem:
-14.25 USD
Brüt kâr:
158.32 USD (20 861 pips)
Brüt zarar:
-101.54 USD (11 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (28.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.32 USD (14)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
87.30%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
54 (60.00%)
Satış işlemleri:
36 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
2.11 USD
Ortalama zarar:
-6.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.45 USD (4)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.01%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
36.75 USD (17.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.50% (19.70 USD)
Varlığa göre:
6.36% (32.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 15
EURAUD 9
AUDJPY 8
GBPAUD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPCHF 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
GBPNZD 2
EURNZD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -8
EURAUD -38
AUDJPY 9
GBPAUD 14
CHFJPY 0
GBPUSD 18
GBPCHF -8
EURCAD 5
GBPCAD 6
EURJPY 11
NZDUSD 5
USDJPY 8
USDCAD 4
GBPNZD 5
EURNZD 2
GBPJPY 6
CADJPY 2
USDCHF 5
EURCHF 3
AUDCAD 4
EURGBP 3
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -427
EURAUD -5.4K
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 2.3K
CHFJPY 90
GBPUSD 1.9K
GBPCHF -636
EURCAD 859
GBPCAD 930
EURJPY 1.8K
NZDUSD 514
USDJPY 1.2K
USDCAD 553
GBPNZD 968
EURNZD 480
GBPJPY 941
CADJPY 353
USDCHF 472
EURCHF 244
AUDCAD 654
EURGBP 274
NZDCHF 159
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.21 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +28.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM21-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
