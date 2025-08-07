SegnaliSezioni
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
75 (83.33%)
Loss Trade:
15 (16.67%)
Best Trade:
12.21 USD
Worst Trade:
-14.25 USD
Profitto lordo:
158.32 USD (20 861 pips)
Perdita lorda:
-101.54 USD (11 110 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (28.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.32 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
87.30%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
54 (60.00%)
Short Trade:
36 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
2.11 USD
Perdita media:
-6.77 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.45 USD (4)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
36.75 USD (17.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.50% (19.70 USD)
Per equità:
6.36% (32.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
EURAUD 9
AUDJPY 8
GBPAUD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPCHF 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
GBPNZD 2
EURNZD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -8
EURAUD -38
AUDJPY 9
GBPAUD 14
CHFJPY 0
GBPUSD 18
GBPCHF -8
EURCAD 5
GBPCAD 6
EURJPY 11
NZDUSD 5
USDJPY 8
USDCAD 4
GBPNZD 5
EURNZD 2
GBPJPY 6
CADJPY 2
USDCHF 5
EURCHF 3
AUDCAD 4
EURGBP 3
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -427
EURAUD -5.4K
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 2.3K
CHFJPY 90
GBPUSD 1.9K
GBPCHF -636
EURCAD 859
GBPCAD 930
EURJPY 1.8K
NZDUSD 514
USDJPY 1.2K
USDCAD 553
GBPNZD 968
EURNZD 480
GBPJPY 941
CADJPY 353
USDCHF 472
EURCHF 244
AUDCAD 654
EURGBP 274
NZDCHF 159
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.21 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +28.57 USD
Massima perdita consecutiva: -36.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM21-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
