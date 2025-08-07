SignaleKategorien
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
239
Gewinntrades:
161 (67.36%)
Verlusttrades:
78 (32.64%)
Bester Trade:
23.07 USD
Schlechtester Trade:
-32.23 USD
Bruttoprofit:
426.65 USD (54 420 pips)
Bruttoverlust:
-478.95 USD (55 186 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (68.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.54 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
94.35%
Max deposit load:
12.56%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
133 (55.65%)
Short-Positionen:
106 (44.35%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-24.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-3.25%
Jahresprognose:
-39.39%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.30 USD
Maximaler:
143.55 USD (59.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.82% (128.25 USD)
Kapital:
20.35% (105.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 28
EURAUD 15
GBPAUD 13
EURJPY 13
USDCAD 13
AUDJPY 11
GBPUSD 10
NZDUSD 9
CHFJPY 9
CADJPY 9
EURNZD 7
EURCAD 6
USDJPY 6
GBPCAD 5
GBPJPY 5
USDCHF 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GER30 4
NAS100 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
NZDCHF 1
AUDCHF 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -33
EURUSD -23
EURAUD -117
GBPAUD -27
EURJPY 2
USDCAD 8
AUDJPY 10
GBPUSD 28
NZDUSD -16
CHFJPY 10
CADJPY 13
EURNZD 9
EURCAD 1
USDJPY 27
GBPCAD 14
GBPJPY 18
USDCHF 0
EURCHF 7
GBPCHF -8
AUDCAD 7
GER30 0
NAS100 -1
EURGBP 8
GBPNZD 5
NZDCHF 2
AUDCHF 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -2.6K
EURUSD -1.5K
EURAUD -17K
GBPAUD -3.8K
EURJPY 730
USDCAD 1.6K
AUDJPY 1.7K
GBPUSD 3K
NZDUSD -1.6K
CHFJPY 1.8K
CADJPY 2.4K
EURNZD 1.9K
EURCAD 330
USDJPY 4K
GBPCAD 2.1K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 447
EURCHF 744
GBPCHF -636
AUDCAD 1K
GER30 58
NAS100 -22
EURGBP 642
GBPNZD 968
NZDCHF 159
AUDCHF 156
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.07 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ATFXGM21-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
