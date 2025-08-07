- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
239
盈利交易:
161 (67.36%)
亏损交易:
78 (32.64%)
最好交易:
23.07 USD
最差交易:
-32.23 USD
毛利:
426.65 USD (54 420 pips)
毛利亏损:
-478.95 USD (55 186 pips)
最大连续赢利:
19 (68.54 USD)
最大连续盈利:
68.54 USD (19)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
94.35%
最大入金加载:
12.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.36
长期交易:
133 (55.65%)
短期交易:
106 (44.35%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.22 USD
平均利润:
2.65 USD
平均损失:
-6.14 USD
最大连续失误:
7 (-24.33 USD)
最大连续亏损:
-54.31 USD (2)
每月增长:
-3.25%
年度预测:
-39.39%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
52.30 USD
最大值:
143.55 USD (59.50%)
相对跌幅:
结余:
13.82% (128.25 USD)
净值:
20.35% (105.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|28
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|13
|EURJPY
|13
|USDCAD
|13
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|9
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|9
|EURNZD
|7
|EURCAD
|6
|USDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GER30
|4
|NAS100
|3
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-33
|EURUSD
|-23
|EURAUD
|-117
|GBPAUD
|-27
|EURJPY
|2
|USDCAD
|8
|AUDJPY
|10
|GBPUSD
|28
|NZDUSD
|-16
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|13
|EURNZD
|9
|EURCAD
|1
|USDJPY
|27
|GBPCAD
|14
|GBPJPY
|18
|USDCHF
|0
|EURCHF
|7
|GBPCHF
|-8
|AUDCAD
|7
|GER30
|0
|NAS100
|-1
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-1.5K
|EURAUD
|-17K
|GBPAUD
|-3.8K
|EURJPY
|730
|USDCAD
|1.6K
|AUDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3K
|NZDUSD
|-1.6K
|CHFJPY
|1.8K
|CADJPY
|2.4K
|EURNZD
|1.9K
|EURCAD
|330
|USDJPY
|4K
|GBPCAD
|2.1K
|GBPJPY
|2.8K
|USDCHF
|447
|EURCHF
|744
|GBPCHF
|-636
|AUDCAD
|1K
|GER30
|58
|NAS100
|-22
|EURGBP
|642
|GBPNZD
|968
|NZDCHF
|159
|AUDCHF
|156
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.07 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +68.54 USD
最大连续亏损: -24.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ATFXGM21-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
941
USD
USD
26
70%
239
67%
94%
0.89
-0.22
USD
USD
20%
1:200