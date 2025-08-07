信号部分
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 3%
ATFXGM21-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
239
盈利交易:
161 (67.36%)
亏损交易:
78 (32.64%)
最好交易:
23.07 USD
最差交易:
-32.23 USD
毛利:
426.65 USD (54 420 pips)
毛利亏损:
-478.95 USD (55 186 pips)
最大连续赢利:
19 (68.54 USD)
最大连续盈利:
68.54 USD (19)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
94.35%
最大入金加载:
12.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.36
长期交易:
133 (55.65%)
短期交易:
106 (44.35%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.22 USD
平均利润:
2.65 USD
平均损失:
-6.14 USD
最大连续失误:
7 (-24.33 USD)
最大连续亏损:
-54.31 USD (2)
每月增长:
-3.25%
年度预测:
-39.39%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
52.30 USD
最大值:
143.55 USD (59.50%)
相对跌幅:
结余:
13.82% (128.25 USD)
净值:
20.35% (105.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 28
EURAUD 15
GBPAUD 13
EURJPY 13
USDCAD 13
AUDJPY 11
GBPUSD 10
NZDUSD 9
CHFJPY 9
CADJPY 9
EURNZD 7
EURCAD 6
USDJPY 6
GBPCAD 5
GBPJPY 5
USDCHF 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GER30 4
NAS100 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
NZDCHF 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -33
EURUSD -23
EURAUD -117
GBPAUD -27
EURJPY 2
USDCAD 8
AUDJPY 10
GBPUSD 28
NZDUSD -16
CHFJPY 10
CADJPY 13
EURNZD 9
EURCAD 1
USDJPY 27
GBPCAD 14
GBPJPY 18
USDCHF 0
EURCHF 7
GBPCHF -8
AUDCAD 7
GER30 0
NAS100 -1
EURGBP 8
GBPNZD 5
NZDCHF 2
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.6K
EURUSD -1.5K
EURAUD -17K
GBPAUD -3.8K
EURJPY 730
USDCAD 1.6K
AUDJPY 1.7K
GBPUSD 3K
NZDUSD -1.6K
CHFJPY 1.8K
CADJPY 2.4K
EURNZD 1.9K
EURCAD 330
USDJPY 4K
GBPCAD 2.1K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 447
EURCHF 744
GBPCHF -636
AUDCAD 1K
GER30 58
NAS100 -22
EURGBP 642
GBPNZD 968
NZDCHF 159
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.07 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +68.54 USD
最大连续亏损: -24.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ATFXGM21-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
