Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
239
Transacciones Rentables:
161 (67.36%)
Transacciones Irrentables:
78 (32.64%)
Mejor transacción:
23.07 USD
Peor transacción:
-32.23 USD
Beneficio Bruto:
426.65 USD (54 420 pips)
Pérdidas Brutas:
-478.95 USD (55 186 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (68.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.54 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
94.35%
Carga máxima del depósito:
12.56%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
133 (55.65%)
Transacciones Cortas:
106 (44.35%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.22 USD
Beneficio medio:
2.65 USD
Pérdidas medias:
-6.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-24.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.31 USD (2)
Crecimiento al mes:
-3.25%
Pronóstico anual:
-39.39%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.30 USD
Máxima:
143.55 USD (59.50%)
Reducción relativa:
De balance:
13.82% (128.25 USD)
De fondos:
20.35% (105.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 28
EURAUD 15
GBPAUD 13
EURJPY 13
USDCAD 13
AUDJPY 11
GBPUSD 10
NZDUSD 9
CHFJPY 9
CADJPY 9
EURNZD 7
EURCAD 6
USDJPY 6
GBPCAD 5
GBPJPY 5
USDCHF 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GER30 4
NAS100 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
NZDCHF 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -33
EURUSD -23
EURAUD -117
GBPAUD -27
EURJPY 2
USDCAD 8
AUDJPY 10
GBPUSD 28
NZDUSD -16
CHFJPY 10
CADJPY 13
EURNZD 9
EURCAD 1
USDJPY 27
GBPCAD 14
GBPJPY 18
USDCHF 0
EURCHF 7
GBPCHF -8
AUDCAD 7
GER30 0
NAS100 -1
EURGBP 8
GBPNZD 5
NZDCHF 2
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.6K
EURUSD -1.5K
EURAUD -17K
GBPAUD -3.8K
EURJPY 730
USDCAD 1.6K
AUDJPY 1.7K
GBPUSD 3K
NZDUSD -1.6K
CHFJPY 1.8K
CADJPY 2.4K
EURNZD 1.9K
EURCAD 330
USDJPY 4K
GBPCAD 2.1K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 447
EURCHF 744
GBPCHF -636
AUDCAD 1K
GER30 58
NAS100 -22
EURGBP 642
GBPNZD 968
NZDCHF 159
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.07 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +68.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ATFXGM21-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
