시그널 / MetaTrader 5 / Copy Trade DFXO ATFX
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 3%
ATFXGM21-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
239
이익 거래:
161 (67.36%)
손실 거래:
78 (32.64%)
최고의 거래:
23.07 USD
최악의 거래:
-32.23 USD
총 수익:
426.65 USD (54 420 pips)
총 손실:
-478.95 USD (55 186 pips)
연속 최대 이익:
19 (68.54 USD)
연속 최대 이익:
68.54 USD (19)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
85.97%
최대 입금량:
12.56%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
133 (55.65%)
숏(주식차입매도):
106 (44.35%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.22 USD
평균 이익:
2.65 USD
평균 손실:
-6.14 USD
연속 최대 손실:
7 (-24.33 USD)
연속 최대 손실:
-54.31 USD (2)
월별 성장률:
-4.24%
연간 예측:
-51.50%
Algo 트레이딩:
70%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.30 USD
최대한의:
143.55 USD (59.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.82% (128.25 USD)
자본금별:
20.35% (105.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 28
EURAUD 15
GBPAUD 13
EURJPY 13
USDCAD 13
AUDJPY 11
GBPUSD 10
NZDUSD 9
CHFJPY 9
CADJPY 9
EURNZD 7
EURCAD 6
USDJPY 6
GBPCAD 5
GBPJPY 5
USDCHF 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GER30 4
NAS100 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
NZDCHF 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -33
EURUSD -23
EURAUD -117
GBPAUD -27
EURJPY 2
USDCAD 8
AUDJPY 10
GBPUSD 28
NZDUSD -16
CHFJPY 10
CADJPY 13
EURNZD 9
EURCAD 1
USDJPY 27
GBPCAD 14
GBPJPY 18
USDCHF 0
EURCHF 7
GBPCHF -8
AUDCAD 7
GER30 0
NAS100 -1
EURGBP 8
GBPNZD 5
NZDCHF 2
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -2.6K
EURUSD -1.5K
EURAUD -17K
GBPAUD -3.8K
EURJPY 730
USDCAD 1.6K
AUDJPY 1.7K
GBPUSD 3K
NZDUSD -1.6K
CHFJPY 1.8K
CADJPY 2.4K
EURNZD 1.9K
EURCAD 330
USDJPY 4K
GBPCAD 2.1K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 447
EURCHF 744
GBPCHF -636
AUDCAD 1K
GER30 58
NAS100 -22
EURGBP 642
GBPNZD 968
NZDCHF 159
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23.07 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +68.54 USD
연속 최대 손실: -24.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ATFXGM21-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.30 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.