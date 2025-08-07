СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Copy Trade DFXO ATFX
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
239
Прибыльных трейдов:
161 (67.36%)
Убыточных трейдов:
78 (32.64%)
Лучший трейд:
23.07 USD
Худший трейд:
-32.23 USD
Общая прибыль:
426.65 USD (54 420 pips)
Общий убыток:
-478.95 USD (55 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (68.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.54 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
94.35%
Макс. загрузка депозита:
12.56%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
133 (55.65%)
Коротких трейдов:
106 (44.35%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
2.65 USD
Средний убыток:
-6.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.31 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.25%
Годовой прогноз:
-39.39%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.30 USD
Максимальная:
143.55 USD (59.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.82% (128.25 USD)
По эквити:
20.35% (105.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 28
EURAUD 15
GBPAUD 13
EURJPY 13
USDCAD 13
AUDJPY 11
GBPUSD 10
NZDUSD 9
CHFJPY 9
CADJPY 9
EURNZD 7
EURCAD 6
USDJPY 6
GBPCAD 5
GBPJPY 5
USDCHF 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GER30 4
NAS100 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
NZDCHF 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -33
EURUSD -23
EURAUD -117
GBPAUD -27
EURJPY 2
USDCAD 8
AUDJPY 10
GBPUSD 28
NZDUSD -16
CHFJPY 10
CADJPY 13
EURNZD 9
EURCAD 1
USDJPY 27
GBPCAD 14
GBPJPY 18
USDCHF 0
EURCHF 7
GBPCHF -8
AUDCAD 7
GER30 0
NAS100 -1
EURGBP 8
GBPNZD 5
NZDCHF 2
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.6K
EURUSD -1.5K
EURAUD -17K
GBPAUD -3.8K
EURJPY 730
USDCAD 1.6K
AUDJPY 1.7K
GBPUSD 3K
NZDUSD -1.6K
CHFJPY 1.8K
CADJPY 2.4K
EURNZD 1.9K
EURCAD 330
USDJPY 4K
GBPCAD 2.1K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 447
EURCHF 744
GBPCHF -636
AUDCAD 1K
GER30 58
NAS100 -22
EURGBP 642
GBPNZD 968
NZDCHF 159
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.07 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +68.54 USD
Макс. убыток в серии: -24.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM21-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.