Всего трейдов:
239
Прибыльных трейдов:
161 (67.36%)
Убыточных трейдов:
78 (32.64%)
Лучший трейд:
23.07 USD
Худший трейд:
-32.23 USD
Общая прибыль:
426.65 USD (54 420 pips)
Общий убыток:
-478.95 USD (55 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (68.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.54 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
94.35%
Макс. загрузка депозита:
12.56%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
133 (55.65%)
Коротких трейдов:
106 (44.35%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
2.65 USD
Средний убыток:
-6.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.31 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.25%
Годовой прогноз:
-39.39%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.30 USD
Максимальная:
143.55 USD (59.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.82% (128.25 USD)
По эквити:
20.35% (105.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|28
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|13
|EURJPY
|13
|USDCAD
|13
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|9
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|9
|EURNZD
|7
|EURCAD
|6
|USDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GER30
|4
|NAS100
|3
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-33
|EURUSD
|-23
|EURAUD
|-117
|GBPAUD
|-27
|EURJPY
|2
|USDCAD
|8
|AUDJPY
|10
|GBPUSD
|28
|NZDUSD
|-16
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|13
|EURNZD
|9
|EURCAD
|1
|USDJPY
|27
|GBPCAD
|14
|GBPJPY
|18
|USDCHF
|0
|EURCHF
|7
|GBPCHF
|-8
|AUDCAD
|7
|GER30
|0
|NAS100
|-1
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-1.5K
|EURAUD
|-17K
|GBPAUD
|-3.8K
|EURJPY
|730
|USDCAD
|1.6K
|AUDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3K
|NZDUSD
|-1.6K
|CHFJPY
|1.8K
|CADJPY
|2.4K
|EURNZD
|1.9K
|EURCAD
|330
|USDJPY
|4K
|GBPCAD
|2.1K
|GBPJPY
|2.8K
|USDCHF
|447
|EURCHF
|744
|GBPCHF
|-636
|AUDCAD
|1K
|GER30
|58
|NAS100
|-22
|EURGBP
|642
|GBPNZD
|968
|NZDCHF
|159
|AUDCHF
|156
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +23.07 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +68.54 USD
Макс. убыток в серии: -24.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM21-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
