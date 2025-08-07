- Crescimento
Negociações:
239
Negociações com lucro:
161 (67.36%)
Negociações com perda:
78 (32.64%)
Melhor negociação:
23.07 USD
Pior negociação:
-32.23 USD
Lucro bruto:
426.65 USD (54 420 pips)
Perda bruta:
-478.95 USD (55 186 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (68.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.54 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
94.35%
Depósito máximo carregado:
12.56%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
133 (55.65%)
Negociações curtas:
106 (44.35%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
2.65 USD
Perda média:
-6.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-24.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.31 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.25%
Previsão anual:
-39.39%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.30 USD
Máximo:
143.55 USD (59.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.82% (128.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.35% (105.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|28
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|13
|EURJPY
|13
|USDCAD
|13
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|9
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|9
|EURNZD
|7
|EURCAD
|6
|USDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GER30
|4
|NAS100
|3
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-33
|EURUSD
|-23
|EURAUD
|-117
|GBPAUD
|-27
|EURJPY
|2
|USDCAD
|8
|AUDJPY
|10
|GBPUSD
|28
|NZDUSD
|-16
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|13
|EURNZD
|9
|EURCAD
|1
|USDJPY
|27
|GBPCAD
|14
|GBPJPY
|18
|USDCHF
|0
|EURCHF
|7
|GBPCHF
|-8
|AUDCAD
|7
|GER30
|0
|NAS100
|-1
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-1.5K
|EURAUD
|-17K
|GBPAUD
|-3.8K
|EURJPY
|730
|USDCAD
|1.6K
|AUDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3K
|NZDUSD
|-1.6K
|CHFJPY
|1.8K
|CADJPY
|2.4K
|EURNZD
|1.9K
|EURCAD
|330
|USDJPY
|4K
|GBPCAD
|2.1K
|GBPJPY
|2.8K
|USDCHF
|447
|EURCHF
|744
|GBPCHF
|-636
|AUDCAD
|1K
|GER30
|58
|NAS100
|-22
|EURGBP
|642
|GBPNZD
|968
|NZDCHF
|159
|AUDCHF
|156
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.07 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +68.54 USD
Máxima perda consecutiva: -24.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM21-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
