シグナル / MetaTrader 5 / Copy Trade DFXO ATFX
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
ATFXGM21-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
239
利益トレード:
161 (67.36%)
損失トレード:
78 (32.64%)
ベストトレード:
23.07 USD
最悪のトレード:
-32.23 USD
総利益:
426.65 USD (54 420 pips)
総損失:
-478.95 USD (55 186 pips)
最大連続の勝ち:
19 (68.54 USD)
最大連続利益:
68.54 USD (19)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
94.35%
最大入金額:
12.56%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
133 (55.65%)
短いトレード:
106 (44.35%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.22 USD
平均利益:
2.65 USD
平均損失:
-6.14 USD
最大連続の負け:
7 (-24.33 USD)
最大連続損失:
-54.31 USD (2)
月間成長:
-3.25%
年間予想:
-39.39%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.30 USD
最大の:
143.55 USD (59.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.82% (128.25 USD)
エクイティによる:
20.35% (105.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 28
EURAUD 15
GBPAUD 13
EURJPY 13
USDCAD 13
AUDJPY 11
GBPUSD 10
NZDUSD 9
CHFJPY 9
CADJPY 9
EURNZD 7
EURCAD 6
USDJPY 6
GBPCAD 5
GBPJPY 5
USDCHF 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GER30 4
NAS100 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
NZDCHF 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -33
EURUSD -23
EURAUD -117
GBPAUD -27
EURJPY 2
USDCAD 8
AUDJPY 10
GBPUSD 28
NZDUSD -16
CHFJPY 10
CADJPY 13
EURNZD 9
EURCAD 1
USDJPY 27
GBPCAD 14
GBPJPY 18
USDCHF 0
EURCHF 7
GBPCHF -8
AUDCAD 7
GER30 0
NAS100 -1
EURGBP 8
GBPNZD 5
NZDCHF 2
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.6K
EURUSD -1.5K
EURAUD -17K
GBPAUD -3.8K
EURJPY 730
USDCAD 1.6K
AUDJPY 1.7K
GBPUSD 3K
NZDUSD -1.6K
CHFJPY 1.8K
CADJPY 2.4K
EURNZD 1.9K
EURCAD 330
USDJPY 4K
GBPCAD 2.1K
GBPJPY 2.8K
USDCHF 447
EURCHF 744
GBPCHF -636
AUDCAD 1K
GER30 58
NAS100 -22
EURGBP 642
GBPNZD 968
NZDCHF 159
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.07 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +68.54 USD
最大連続損失: -24.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM21-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください