Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trade DFXO ATFX

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
75 (83.33%)
Perte trades:
15 (16.67%)
Meilleure transaction:
12.21 USD
Pire transaction:
-14.25 USD
Bénéfice brut:
158.32 USD (20 861 pips)
Perte brute:
-101.54 USD (11 110 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (28.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.32 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
87.30%
Charge de dépôt maximale:
6.35%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.55
Longs trades:
54 (60.00%)
Courts trades:
36 (40.00%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
0.63 USD
Bénéfice moyen:
2.11 USD
Perte moyenne:
-6.77 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-36.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.45 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.91%
Prévision annuelle:
11.01%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
36.75 USD (17.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.50% (19.70 USD)
Par fonds propres:
6.36% (32.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 15
EURAUD 9
AUDJPY 8
GBPAUD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPCHF 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
GBPNZD 2
EURNZD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
NZDCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -8
EURAUD -38
AUDJPY 9
GBPAUD 14
CHFJPY 0
GBPUSD 18
GBPCHF -8
EURCAD 5
GBPCAD 6
EURJPY 11
NZDUSD 5
USDJPY 8
USDCAD 4
GBPNZD 5
EURNZD 2
GBPJPY 6
CADJPY 2
USDCHF 5
EURCHF 3
AUDCAD 4
EURGBP 3
NZDCHF 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -427
EURAUD -5.4K
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 2.3K
CHFJPY 90
GBPUSD 1.9K
GBPCHF -636
EURCAD 859
GBPCAD 930
EURJPY 1.8K
NZDUSD 514
USDJPY 1.2K
USDCAD 553
GBPNZD 968
EURNZD 480
GBPJPY 941
CADJPY 353
USDCHF 472
EURCHF 244
AUDCAD 654
EURGBP 274
NZDCHF 159
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.21 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +28.57 USD
Perte consécutive maximale: -36.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM21-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2025.08.07 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.