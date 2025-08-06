SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lucky Euro Happy Pound Sakura
Evgenii Aksenov

Lucky Euro Happy Pound Sakura

Evgenii Aksenov
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 484%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
808
Kârla kapanan işlemler:
556 (68.81%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (31.19%)
En iyi işlem:
44.15 USD
En kötü işlem:
-55.70 USD
Brüt kâr:
4 731.62 USD (2 811 144 pips)
Brüt zarar:
-3 529.26 USD (1 742 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (173.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
321.67 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
461 (57.05%)
Satış işlemleri:
347 (42.95%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
8.51 USD
Ortalama zarar:
-14.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-270.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.26 USD (17)
Aylık büyüme:
-6.59%
Yıllık tahmin:
-80.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.18 USD
Maksimum:
343.97 USD (19.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.41% (227.00 USD)
Varlığa göre:
31.25% (302.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 274
US30 270
EURUSD 168
USDJPY 96
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -334
US30 974
EURUSD 207
USDJPY 356
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -15K
US30 1M
EURUSD 6.3K
USDJPY 37K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.15 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +173.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
103 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lucky Euro Happy Pound Sakura
Ayda 99 USD
484%
0
0
USD
1.2K
USD
63
99%
808
68%
100%
1.34
1.49
USD
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.