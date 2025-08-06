- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
808
Kârla kapanan işlemler:
556 (68.81%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (31.19%)
En iyi işlem:
44.15 USD
En kötü işlem:
-55.70 USD
Brüt kâr:
4 731.62 USD (2 811 144 pips)
Brüt zarar:
-3 529.26 USD (1 742 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (173.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
321.67 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
461 (57.05%)
Satış işlemleri:
347 (42.95%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
8.51 USD
Ortalama zarar:
-14.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-270.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.26 USD (17)
Aylık büyüme:
-6.59%
Yıllık tahmin:
-80.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.18 USD
Maksimum:
343.97 USD (19.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.41% (227.00 USD)
Varlığa göre:
31.25% (302.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|274
|US30
|270
|EURUSD
|168
|USDJPY
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-334
|US30
|974
|EURUSD
|207
|USDJPY
|356
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-15K
|US30
|1M
|EURUSD
|6.3K
|USDJPY
|37K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.15 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +173.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
İnceleme yok
