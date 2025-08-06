SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Sakura LuckyEuro HappyPound
Evgenii Aksenov

Sakura LuckyEuro HappyPound

Evgenii Aksenov
0 comentarios
Fiabilidad
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 669%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 222
Transacciones Rentables:
842 (68.90%)
Transacciones Irrentables:
380 (31.10%)
Mejor transacción:
48.02 USD
Peor transacción:
-55.70 USD
Beneficio Bruto:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 084.91 USD (1 854 388 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (84.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
321.67 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.54%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.89
Transacciones Largas:
686 (56.14%)
Transacciones Cortas:
536 (43.86%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
1.11 USD
Beneficio medio:
7.65 USD
Pérdidas medias:
-13.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-270.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-337.66 USD (12)
Crecimiento al mes:
20.67%
Pronóstico anual:
250.84%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
89.18 USD
Máxima:
349.14 USD (18.53%)
Reducción relativa:
De balance:
42.41% (227.00 USD)
De fondos:
31.25% (302.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 502
EURUSD 273
US30 270
USDJPY 177
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -802
EURUSD 306
US30 974
USDJPY 881
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -50K
EURUSD 27K
US30 1M
USDJPY 77K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +48.02 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +84.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -270.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
otros 110...
No hay comentarios
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
