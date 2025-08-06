SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lucky Euro Happy Pound Sakura
Evgenii Aksenov

Lucky Euro Happy Pound Sakura

Evgenii Aksenov
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 484%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
808
Bénéfice trades:
556 (68.81%)
Perte trades:
252 (31.19%)
Meilleure transaction:
44.15 USD
Pire transaction:
-55.70 USD
Bénéfice brut:
4 731.62 USD (2 811 144 pips)
Perte brute:
-3 529.26 USD (1 742 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (173.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
321.67 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.51%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.50
Longs trades:
461 (57.05%)
Courts trades:
347 (42.95%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
8.51 USD
Perte moyenne:
-14.01 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-270.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-270.26 USD (17)
Croissance mensuelle:
-8.26%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
89.18 USD
Maximal:
343.97 USD (19.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.41% (227.00 USD)
Par fonds propres:
31.25% (302.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 274
US30 270
EURUSD 168
USDJPY 96
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -334
US30 974
EURUSD 207
USDJPY 356
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -15K
US30 1M
EURUSD 6.3K
USDJPY 37K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.15 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +173.77 USD
Perte consécutive maximale: -270.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
SolidECN-Server
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
103 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lucky Euro Happy Pound Sakura
99 USD par mois
484%
0
0
USD
1.2K
USD
63
99%
808
68%
100%
1.34
1.49
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.