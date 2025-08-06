SignaleKategorien
Evgenii Aksenov

Sakura LuckyEuro HappyPound

Evgenii Aksenov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
75 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 669%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 222
Gewinntrades:
842 (68.90%)
Verlusttrades:
380 (31.10%)
Bester Trade:
48.02 USD
Schlechtester Trade:
-55.70 USD
Bruttoprofit:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
Bruttoverlust:
-5 085.12 USD (1 854 388 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (84.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
321.67 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.54%
Letzter Trade:
47 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
686 (56.14%)
Short-Positionen:
536 (43.86%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-270.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-337.66 USD (12)
Wachstum pro Monat :
26.90%
Jahresprognose:
326.39%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
89.18 USD
Maximaler:
349.14 USD (18.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.41% (227.00 USD)
Kapital:
31.25% (302.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 502
EURUSD 273
US30 270
USDJPY 177
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -802
EURUSD 306
US30 974
USDJPY 881
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -50K
EURUSD 27K
US30 1M
USDJPY 77K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.02 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +84.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -270.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
noch 110 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Sakura LuckyEuro HappyPound
999 USD pro Monat
669%
0
0
USD
826
USD
75
99%
1 222
68%
100%
1.26
1.11
USD
42%
1:500
