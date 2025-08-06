- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 222
Gewinntrades:
842 (68.90%)
Verlusttrades:
380 (31.10%)
Bester Trade:
48.02 USD
Schlechtester Trade:
-55.70 USD
Bruttoprofit:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
Bruttoverlust:
-5 085.12 USD (1 854 388 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (84.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
321.67 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.54%
Letzter Trade:
47 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
686 (56.14%)
Short-Positionen:
536 (43.86%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-270.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-337.66 USD (12)
Wachstum pro Monat :
26.90%
Jahresprognose:
326.39%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
89.18 USD
Maximaler:
349.14 USD (18.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.41% (227.00 USD)
Kapital:
31.25% (302.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|502
|EURUSD
|273
|US30
|270
|USDJPY
|177
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-802
|EURUSD
|306
|US30
|974
|USDJPY
|881
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-50K
|EURUSD
|27K
|US30
|1M
|USDJPY
|77K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +48.02 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +84.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -270.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
669%
0
0
USD
USD
826
USD
USD
75
99%
1 222
68%
100%
1.26
1.11
USD
USD
42%
1:500