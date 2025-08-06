- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 222
盈利交易:
842 (68.90%)
亏损交易:
380 (31.10%)
最好交易:
48.02 USD
最差交易:
-55.70 USD
毛利:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
毛利亏损:
-5 084.91 USD (1 854 388 pips)
最大连续赢利:
32 (84.19 USD)
最大连续盈利:
321.67 USD (17)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.54%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.89
长期交易:
686 (56.14%)
短期交易:
536 (43.86%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
7.65 USD
平均损失:
-13.38 USD
最大连续失误:
17 (-270.26 USD)
最大连续亏损:
-337.66 USD (12)
每月增长:
20.67%
年度预测:
250.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
89.18 USD
最大值:
349.14 USD (18.53%)
相对跌幅:
结余:
42.41% (227.00 USD)
净值:
31.25% (302.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|502
|EURUSD
|273
|US30
|270
|USDJPY
|177
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-802
|EURUSD
|306
|US30
|974
|USDJPY
|881
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-50K
|EURUSD
|27K
|US30
|1M
|USDJPY
|77K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.02 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +84.19 USD
最大连续亏损: -270.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
669%
0
0
USD
USD
826
USD
USD
75
99%
1 222
68%
100%
1.26
1.11
USD
USD
42%
1:500