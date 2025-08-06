信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sakura LuckyEuro HappyPound
Evgenii Aksenov

Sakura LuckyEuro HappyPound

Evgenii Aksenov
0条评论
可靠性
75
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 669%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 222
盈利交易:
842 (68.90%)
亏损交易:
380 (31.10%)
最好交易:
48.02 USD
最差交易:
-55.70 USD
毛利:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
毛利亏损:
-5 084.91 USD (1 854 388 pips)
最大连续赢利:
32 (84.19 USD)
最大连续盈利:
321.67 USD (17)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.54%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.89
长期交易:
686 (56.14%)
短期交易:
536 (43.86%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
7.65 USD
平均损失:
-13.38 USD
最大连续失误:
17 (-270.26 USD)
最大连续亏损:
-337.66 USD (12)
每月增长:
20.67%
年度预测:
250.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
89.18 USD
最大值:
349.14 USD (18.53%)
相对跌幅:
结余:
42.41% (227.00 USD)
净值:
31.25% (302.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 502
EURUSD 273
US30 270
USDJPY 177
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -802
EURUSD 306
US30 974
USDJPY 881
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -50K
EURUSD 27K
US30 1M
USDJPY 77K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.02 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +84.19 USD
最大连续亏损: -270.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
109 更多...
没有评论
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sakura LuckyEuro HappyPound
每月999 USD
669%
0
0
USD
826
USD
75
99%
1 222
68%
100%
1.26
1.11
USD
42%
1:500
