Всего трейдов:
1 222
Прибыльных трейдов:
842 (68.90%)
Убыточных трейдов:
380 (31.10%)
Лучший трейд:
48.02 USD
Худший трейд:
-55.70 USD
Общая прибыль:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
Общий убыток:
-5 085.12 USD (1 854 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (84.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
321.67 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.54%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.89
Длинных трейдов:
686 (56.14%)
Коротких трейдов:
536 (43.86%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
7.65 USD
Средний убыток:
-13.38 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-270.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-337.66 USD (12)
Прирост в месяц:
26.90%
Годовой прогноз:
326.39%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.18 USD
Максимальная:
349.14 USD (18.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.41% (227.00 USD)
По эквити:
31.25% (302.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|502
|EURUSD
|273
|US30
|270
|USDJPY
|177
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-802
|EURUSD
|306
|US30
|974
|USDJPY
|881
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-50K
|EURUSD
|27K
|US30
|1M
|USDJPY
|77K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.02 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +84.19 USD
Макс. убыток в серии: -270.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
Нет отзывов
