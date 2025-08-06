СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sakura LuckyEuro HappyPound
Evgenii Aksenov

Sakura LuckyEuro HappyPound

Evgenii Aksenov
0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 669%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 222
Прибыльных трейдов:
842 (68.90%)
Убыточных трейдов:
380 (31.10%)
Лучший трейд:
48.02 USD
Худший трейд:
-55.70 USD
Общая прибыль:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
Общий убыток:
-5 085.12 USD (1 854 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (84.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
321.67 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.54%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.89
Длинных трейдов:
686 (56.14%)
Коротких трейдов:
536 (43.86%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
7.65 USD
Средний убыток:
-13.38 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-270.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-337.66 USD (12)
Прирост в месяц:
26.90%
Годовой прогноз:
326.39%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.18 USD
Максимальная:
349.14 USD (18.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.41% (227.00 USD)
По эквити:
31.25% (302.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 502
EURUSD 273
US30 270
USDJPY 177
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -802
EURUSD 306
US30 974
USDJPY 881
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -50K
EURUSD 27K
US30 1M
USDJPY 77K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.02 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +84.19 USD
Макс. убыток в серии: -270.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
еще 111...
Нет отзывов
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
