シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sakura LuckyEuro HappyPound
Evgenii Aksenov

Sakura LuckyEuro HappyPound

Evgenii Aksenov
レビュー0件
信頼性
75週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 669%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 222
利益トレード:
842 (68.90%)
損失トレード:
380 (31.10%)
ベストトレード:
48.02 USD
最悪のトレード:
-55.70 USD
総利益:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
総損失:
-5 084.91 USD (1 854 388 pips)
最大連続の勝ち:
32 (84.19 USD)
最大連続利益:
321.67 USD (17)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.54%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.89
長いトレード:
686 (56.14%)
短いトレード:
536 (43.86%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
7.65 USD
平均損失:
-13.38 USD
最大連続の負け:
17 (-270.26 USD)
最大連続損失:
-337.66 USD (12)
月間成長:
20.67%
年間予想:
250.84%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
89.18 USD
最大の:
349.14 USD (18.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.41% (227.00 USD)
エクイティによる:
31.25% (302.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 502
EURUSD 273
US30 270
USDJPY 177
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -802
EURUSD 306
US30 974
USDJPY 881
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -50K
EURUSD 27K
US30 1M
USDJPY 77K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +48.02 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +84.19 USD
最大連続損失: -270.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
110 より多く...
レビューなし
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
