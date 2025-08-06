- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 222
利益トレード:
842 (68.90%)
損失トレード:
380 (31.10%)
ベストトレード:
48.02 USD
最悪のトレード:
-55.70 USD
総利益:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
総損失:
-5 084.91 USD (1 854 388 pips)
最大連続の勝ち:
32 (84.19 USD)
最大連続利益:
321.67 USD (17)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.54%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.89
長いトレード:
686 (56.14%)
短いトレード:
536 (43.86%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
7.65 USD
平均損失:
-13.38 USD
最大連続の負け:
17 (-270.26 USD)
最大連続損失:
-337.66 USD (12)
月間成長:
20.67%
年間予想:
250.84%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
89.18 USD
最大の:
349.14 USD (18.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.41% (227.00 USD)
エクイティによる:
31.25% (302.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|502
|EURUSD
|273
|US30
|270
|USDJPY
|177
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-802
|EURUSD
|306
|US30
|974
|USDJPY
|881
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-50K
|EURUSD
|27K
|US30
|1M
|USDJPY
|77K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.02 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +84.19 USD
最大連続損失: -270.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
