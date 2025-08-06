SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Lucky Euro Happy Pound Sakura
Evgenii Aksenov

Lucky Euro Happy Pound Sakura

Evgenii Aksenov
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 484%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
808
Profit Trade:
556 (68.81%)
Loss Trade:
252 (31.19%)
Best Trade:
44.15 USD
Worst Trade:
-55.70 USD
Profitto lordo:
4 731.62 USD (2 811 144 pips)
Perdita lorda:
-3 529.26 USD (1 742 930 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (173.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
321.67 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
461 (57.05%)
Short Trade:
347 (42.95%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
8.51 USD
Perdita media:
-14.01 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-270.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.26 USD (17)
Crescita mensile:
-6.59%
Previsione annuale:
-80.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.18 USD
Massimale:
343.97 USD (19.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.41% (227.00 USD)
Per equità:
31.25% (302.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 274
US30 270
EURUSD 168
USDJPY 96
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -334
US30 974
EURUSD 207
USDJPY 356
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -15K
US30 1M
EURUSD 6.3K
USDJPY 37K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.15 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +173.77 USD
Massima perdita consecutiva: -270.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
103 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lucky Euro Happy Pound Sakura
99USD al mese
484%
0
0
USD
1.2K
USD
63
99%
808
68%
100%
1.34
1.49
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.