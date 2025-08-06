- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
808
Profit Trade:
556 (68.81%)
Loss Trade:
252 (31.19%)
Best Trade:
44.15 USD
Worst Trade:
-55.70 USD
Profitto lordo:
4 731.62 USD (2 811 144 pips)
Perdita lorda:
-3 529.26 USD (1 742 930 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (173.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
321.67 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
461 (57.05%)
Short Trade:
347 (42.95%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
8.51 USD
Perdita media:
-14.01 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-270.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.26 USD (17)
Crescita mensile:
-6.59%
Previsione annuale:
-80.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.18 USD
Massimale:
343.97 USD (19.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.41% (227.00 USD)
Per equità:
31.25% (302.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|274
|US30
|270
|EURUSD
|168
|USDJPY
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-334
|US30
|974
|EURUSD
|207
|USDJPY
|356
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-15K
|US30
|1M
|EURUSD
|6.3K
|USDJPY
|37K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.15 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +173.77 USD
Massima perdita consecutiva: -270.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
484%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
63
99%
808
68%
100%
1.34
1.49
USD
USD
42%
1:500