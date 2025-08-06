- 자본
- 축소
트레이드:
1 262
이익 거래:
870 (68.93%)
손실 거래:
392 (31.06%)
최고의 거래:
48.02 USD
최악의 거래:
-55.70 USD
총 수익:
6 615.15 USD (2 958 727 pips)
총 손실:
-5 209.50 USD (1 860 379 pips)
연속 최대 이익:
32 (84.19 USD)
연속 최대 이익:
321.67 USD (17)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.54%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.03
롱(주식매수):
701 (55.55%)
숏(주식차입매도):
561 (44.45%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
7.60 USD
평균 손실:
-13.29 USD
연속 최대 손실:
17 (-270.26 USD)
연속 최대 손실:
-337.66 USD (12)
월별 성장률:
48.15%
연간 예측:
584.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.18 USD
최대한의:
349.14 USD (18.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.41% (227.00 USD)
자본금별:
31.25% (302.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|527
|EURUSD
|285
|US30
|270
|USDJPY
|180
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-854
|EURUSD
|388
|US30
|974
|USDJPY
|899
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-52K
|EURUSD
|33K
|US30
|1M
|USDJPY
|78K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.02 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +84.19 USD
연속 최대 손실: -270.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.31 × 440
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
713%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
78
99%
1 262
68%
100%
1.26
1.11
USD
USD
42%
1:500