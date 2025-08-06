시그널섹션
Evgenii Aksenov

Sakura LuckyEuro HappyPound

Evgenii Aksenov
0 리뷰
안정성
78
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 713%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 262
이익 거래:
870 (68.93%)
손실 거래:
392 (31.06%)
최고의 거래:
48.02 USD
최악의 거래:
-55.70 USD
총 수익:
6 615.15 USD (2 958 727 pips)
총 손실:
-5 209.50 USD (1 860 379 pips)
연속 최대 이익:
32 (84.19 USD)
연속 최대 이익:
321.67 USD (17)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.54%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.03
롱(주식매수):
701 (55.55%)
숏(주식차입매도):
561 (44.45%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
7.60 USD
평균 손실:
-13.29 USD
연속 최대 손실:
17 (-270.26 USD)
연속 최대 손실:
-337.66 USD (12)
월별 성장률:
48.15%
연간 예측:
584.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.18 USD
최대한의:
349.14 USD (18.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.41% (227.00 USD)
자본금별:
31.25% (302.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 527
EURUSD 285
US30 270
USDJPY 180
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -854
EURUSD 388
US30 974
USDJPY 899
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -52K
EURUSD 33K
US30 1M
USDJPY 78K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +48.02 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +84.19 USD
연속 최대 손실: -270.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 2
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.31 × 440
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
115 더...
리뷰 없음
2026.01.06 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.