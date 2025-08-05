- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
139 (74.33%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (25.67%)
En iyi işlem:
928.87 HKD
En kötü işlem:
-254.95 HKD
Brüt kâr:
7 547.97 HKD (20 925 pips)
Brüt zarar:
-4 302.05 HKD (21 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (199.74 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
998.11 HKD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
80.10%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.34
Alış işlemleri:
92 (49.20%)
Satış işlemleri:
95 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
17.36 HKD
Ortalama kâr:
54.30 HKD
Ortalama zarar:
-89.63 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-780.55 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-780.55 HKD (5)
Aylık büyüme:
4.73%
Yıllık tahmin:
57.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.49 HKD
Maksimum:
971.59 HKD (3.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (957.76 HKD)
Varlığa göre:
18.39% (3 002.68 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|151
|AUDNZD
|116
|NZDCAD
|152
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.8K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +928.87 HKD
En kötü işlem: -255 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +199.74 HKD
Maksimum ardışık zarar: -780.55 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
49K
HKD
HKD
18
100%
187
74%
80%
1.75
17.36
HKD
HKD
18%
1:500