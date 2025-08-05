SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HK HAHA
Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
139 (74.33%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (25.67%)
En iyi işlem:
928.87 HKD
En kötü işlem:
-254.95 HKD
Brüt kâr:
7 547.97 HKD (20 925 pips)
Brüt zarar:
-4 302.05 HKD (21 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (199.74 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
998.11 HKD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
80.10%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.34
Alış işlemleri:
92 (49.20%)
Satış işlemleri:
95 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
17.36 HKD
Ortalama kâr:
54.30 HKD
Ortalama zarar:
-89.63 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-780.55 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-780.55 HKD (5)
Aylık büyüme:
4.73%
Yıllık tahmin:
57.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.49 HKD
Maksimum:
971.59 HKD (3.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (957.76 HKD)
Varlığa göre:
18.39% (3 002.68 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 74
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 151
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.8K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +928.87 HKD
En kötü işlem: -255 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +199.74 HKD
Maksimum ardışık zarar: -780.55 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Grid and Martingale strategy testing
İnceleme yok
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HK HAHA
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
49K
HKD
18
100%
187
74%
80%
1.75
17.36
HKD
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.