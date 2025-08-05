- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
140 (74.07%)
亏损交易:
49 (25.93%)
最好交易:
928.87 HKD
最差交易:
-254.95 HKD
毛利:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
毛利亏损:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
最大连续赢利:
14 (199.74 HKD)
最大连续盈利:
998.11 HKD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
81.10%
最大入金加载:
3.74%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.41
长期交易:
94 (49.74%)
短期交易:
95 (50.26%)
利润因子:
1.76
预期回报:
17.53 HKD
平均利润:
54.99 HKD
平均损失:
-89.49 HKD
最大连续失误:
5 (-780.55 HKD)
最大连续亏损:
-780.55 HKD (5)
每月增长:
3.90%
年度预测:
47.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
162.49 HKD
最大值:
971.59 HKD (3.95%)
相对跌幅:
结余:
5.60% (957.76 HKD)
净值:
18.39% (3 002.68 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|116
|NZDCAD
|152
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +928.87 HKD
最差交易: -255 HKD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +199.74 HKD
最大连续亏损: -780.55 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
49K
HKD
HKD
19
100%
189
74%
81%
1.75
17.53
HKD
HKD
18%
1:500