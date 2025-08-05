信号部分
Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
189
盈利交易:
140 (74.07%)
亏损交易:
49 (25.93%)
最好交易:
928.87 HKD
最差交易:
-254.95 HKD
毛利:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
毛利亏损:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
最大连续赢利:
14 (199.74 HKD)
最大连续盈利:
998.11 HKD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
81.10%
最大入金加载:
3.74%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.41
长期交易:
94 (49.74%)
短期交易:
95 (50.26%)
利润因子:
1.76
预期回报:
17.53 HKD
平均利润:
54.99 HKD
平均损失:
-89.49 HKD
最大连续失误:
5 (-780.55 HKD)
最大连续亏损:
-780.55 HKD (5)
每月增长:
3.90%
年度预测:
47.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
162.49 HKD
最大值:
971.59 HKD (3.95%)
相对跌幅:
结余:
5.60% (957.76 HKD)
净值:
18.39% (3 002.68 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 76
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 159
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 1.9K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +928.87 HKD
最差交易: -255 HKD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +199.74 HKD
最大连续亏损: -780.55 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
没有评论
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
