Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
140 (74.07%)
Transacciones Irrentables:
49 (25.93%)
Mejor transacción:
928.87 HKD
Peor transacción:
-254.95 HKD
Beneficio Bruto:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (199.74 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
998.11 HKD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
81.10%
Carga máxima del depósito:
3.74%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.41
Transacciones Largas:
94 (49.74%)
Transacciones Cortas:
95 (50.26%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
17.53 HKD
Beneficio medio:
54.99 HKD
Pérdidas medias:
-89.49 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-780.55 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-780.55 HKD (5)
Crecimiento al mes:
3.90%
Pronóstico anual:
47.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
162.49 HKD
Máxima:
971.59 HKD (3.95%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (957.76 HKD)
De fondos:
18.39% (3 002.68 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 76
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 159
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 1.9K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +928.87 HKD
Peor transacción: -255 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +199.74 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -780.55 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HK HAHA
30 USD al mes
12%
0
0
USD
49K
HKD
19
100%
189
74%
81%
1.75
17.53
HKD
18%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.