Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
140 (74.07%)
Transacciones Irrentables:
49 (25.93%)
Mejor transacción:
928.87 HKD
Peor transacción:
-254.95 HKD
Beneficio Bruto:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (199.74 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
998.11 HKD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
81.10%
Carga máxima del depósito:
3.74%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.41
Transacciones Largas:
94 (49.74%)
Transacciones Cortas:
95 (50.26%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
17.53 HKD
Beneficio medio:
54.99 HKD
Pérdidas medias:
-89.49 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-780.55 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-780.55 HKD (5)
Crecimiento al mes:
3.90%
Pronóstico anual:
47.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
162.49 HKD
Máxima:
971.59 HKD (3.95%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (957.76 HKD)
De fondos:
18.39% (3 002.68 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|116
|NZDCAD
|152
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +928.87 HKD
Peor transacción: -255 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +199.74 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -780.55 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
49K
HKD
HKD
19
100%
189
74%
81%
1.75
17.53
HKD
HKD
18%
1:500