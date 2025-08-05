SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HK HAHA
Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
140 (74.07%)
Verlusttrades:
49 (25.93%)
Bester Trade:
928.87 HKD
Schlechtester Trade:
-254.95 HKD
Bruttoprofit:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
Bruttoverlust:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (199.74 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
998.11 HKD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
81.10%
Max deposit load:
3.74%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.41
Long-Positionen:
94 (49.74%)
Short-Positionen:
95 (50.26%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
17.53 HKD
Durchschnittlicher Profit:
54.99 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-89.49 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-780.55 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-780.55 HKD (5)
Wachstum pro Monat :
3.90%
Jahresprognose:
47.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
162.49 HKD
Maximaler:
971.59 HKD (3.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.60% (957.76 HKD)
Kapital:
18.39% (3 002.68 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 76
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 159
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.9K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +928.87 HKD
Schlechtester Trade: -255 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +199.74 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -780.55 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Grid and Martingale strategy testing
Keine Bewertungen
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HK HAHA
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
49K
HKD
19
100%
189
74%
81%
1.75
17.53
HKD
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.