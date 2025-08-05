- Прирост
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
140 (74.07%)
Убыточных трейдов:
49 (25.93%)
Лучший трейд:
928.87 HKD
Худший трейд:
-254.95 HKD
Общая прибыль:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
Общий убыток:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (199.74 HKD)
Макс. прибыль в серии:
998.11 HKD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
81.10%
Макс. загрузка депозита:
3.74%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
94 (49.74%)
Коротких трейдов:
95 (50.26%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
17.53 HKD
Средняя прибыль:
54.99 HKD
Средний убыток:
-89.49 HKD
Макс. серия проигрышей:
5 (-780.55 HKD)
Макс. убыток в серии:
-780.55 HKD (5)
Прирост в месяц:
3.90%
Годовой прогноз:
47.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
162.49 HKD
Максимальная:
971.59 HKD (3.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (957.76 HKD)
По эквити:
18.39% (3 002.68 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|116
|NZDCAD
|152
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
