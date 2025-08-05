СигналыРазделы
Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
140 (74.07%)
Убыточных трейдов:
49 (25.93%)
Лучший трейд:
928.87 HKD
Худший трейд:
-254.95 HKD
Общая прибыль:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
Общий убыток:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (199.74 HKD)
Макс. прибыль в серии:
998.11 HKD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
81.10%
Макс. загрузка депозита:
3.74%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
94 (49.74%)
Коротких трейдов:
95 (50.26%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
17.53 HKD
Средняя прибыль:
54.99 HKD
Средний убыток:
-89.49 HKD
Макс. серия проигрышей:
5 (-780.55 HKD)
Макс. убыток в серии:
-780.55 HKD (5)
Прирост в месяц:
3.90%
Годовой прогноз:
47.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
162.49 HKD
Максимальная:
971.59 HKD (3.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (957.76 HKD)
По эквити:
18.39% (3 002.68 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 76
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 159
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.9K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +928.87 HKD
Худший трейд: -255 HKD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +199.74 HKD
Макс. убыток в серии: -780.55 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
Нет отзывов
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.