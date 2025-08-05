- 자본
트레이드:
193
이익 거래:
143 (74.09%)
손실 거래:
50 (25.91%)
최고의 거래:
928.87 HKD
최악의 거래:
-254.95 HKD
총 수익:
7 976.85 HKD (21 662 pips)
총 손실:
-4 479.85 HKD (21 665 pips)
연속 최대 이익:
14 (199.74 HKD)
연속 최대 이익:
998.11 HKD (2)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
73.70%
최대 입금량:
3.74%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.60
롱(주식매수):
94 (48.70%)
숏(주식차입매도):
99 (51.30%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
18.12 HKD
평균 이익:
55.78 HKD
평균 손실:
-89.60 HKD
연속 최대 손실:
5 (-780.55 HKD)
연속 최대 손실:
-780.55 HKD (5)
월별 성장률:
2.52%
연간 예측:
30.53%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
162.49 HKD
최대한의:
971.59 HKD (3.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.60% (957.76 HKD)
자본금별:
18.39% (3 002.68 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|77
|AUDNZD
|59
|NZDCAD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|168
|AUDNZD
|122
|NZDCAD
|161
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|2K
|AUDNZD
|-4.4K
|NZDCAD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +928.87 HKD
최악의 거래: -255 HKD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +199.74 HKD
연속 최대 손실: -780.55 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 539
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
