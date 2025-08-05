- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
140 (74.07%)
Negociações com perda:
49 (25.93%)
Melhor negociação:
928.87 HKD
Pior negociação:
-254.95 HKD
Lucro bruto:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
Perda bruta:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (199.74 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
998.11 HKD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
81.10%
Depósito máximo carregado:
3.74%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.41
Negociações longas:
94 (49.74%)
Negociações curtas:
95 (50.26%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
17.53 HKD
Lucro médio:
54.99 HKD
Perda média:
-89.49 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-780.55 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-780.55 HKD (5)
Crescimento mensal:
3.90%
Previsão anual:
47.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
162.49 HKD
Máximo:
971.59 HKD (3.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.60% (957.76 HKD)
Pelo Capital Líquido:
18.39% (3 002.68 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|116
|NZDCAD
|152
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +928.87 HKD
Pior negociação: -255 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +199.74 HKD
Máxima perda consecutiva: -780.55 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
49K
HKD
HKD
19
100%
189
74%
81%
1.75
17.53
HKD
HKD
18%
1:500