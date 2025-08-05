SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / HK HAHA
Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
140 (74.07%)
Negociações com perda:
49 (25.93%)
Melhor negociação:
928.87 HKD
Pior negociação:
-254.95 HKD
Lucro bruto:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
Perda bruta:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (199.74 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
998.11 HKD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
81.10%
Depósito máximo carregado:
3.74%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.41
Negociações longas:
94 (49.74%)
Negociações curtas:
95 (50.26%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
17.53 HKD
Lucro médio:
54.99 HKD
Perda média:
-89.49 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-780.55 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-780.55 HKD (5)
Crescimento mensal:
3.90%
Previsão anual:
47.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
162.49 HKD
Máximo:
971.59 HKD (3.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.60% (957.76 HKD)
Pelo Capital Líquido:
18.39% (3 002.68 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 76
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 159
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.9K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +928.87 HKD
Pior negociação: -255 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +199.74 HKD
Máxima perda consecutiva: -780.55 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Grid and Martingale strategy testing
Sem comentários
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HK HAHA
30 USD por mês
12%
0
0
USD
49K
HKD
19
100%
189
74%
81%
1.75
17.53
HKD
18%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.