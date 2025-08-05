SignauxSections
Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
187
Bénéfice trades:
139 (74.33%)
Perte trades:
48 (25.67%)
Meilleure transaction:
928.87 HKD
Pire transaction:
-254.95 HKD
Bénéfice brut:
7 547.97 HKD (20 925 pips)
Perte brute:
-4 302.05 HKD (21 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (199.74 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
998.11 HKD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
80.10%
Charge de dépôt maximale:
3.74%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.34
Longs trades:
92 (49.20%)
Courts trades:
95 (50.80%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
17.36 HKD
Bénéfice moyen:
54.30 HKD
Perte moyenne:
-89.63 HKD
Pertes consécutives maximales:
5 (-780.55 HKD)
Perte consécutive maximale:
-780.55 HKD (5)
Croissance mensuelle:
4.73%
Prévision annuelle:
57.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.49 HKD
Maximal:
971.59 HKD (3.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.60% (957.76 HKD)
Par fonds propres:
18.39% (3 002.68 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 74
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 151
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.8K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
Aucun avis
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
