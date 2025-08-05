- Crescita
Trade:
187
Profit Trade:
139 (74.33%)
Loss Trade:
48 (25.67%)
Best Trade:
928.87 HKD
Worst Trade:
-254.95 HKD
Profitto lordo:
7 547.97 HKD (20 925 pips)
Perdita lorda:
-4 302.05 HKD (21 378 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (199.74 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
998.11 HKD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
80.10%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.34
Long Trade:
92 (49.20%)
Short Trade:
95 (50.80%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
17.36 HKD
Profitto medio:
54.30 HKD
Perdita media:
-89.63 HKD
Massime perdite consecutive:
5 (-780.55 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-780.55 HKD (5)
Crescita mensile:
4.73%
Previsione annuale:
57.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.49 HKD
Massimale:
971.59 HKD (3.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (957.76 HKD)
Per equità:
18.39% (3 002.68 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|151
|AUDNZD
|116
|NZDCAD
|152
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.8K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +928.87 HKD
Worst Trade: -255 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +199.74 HKD
Massima perdita consecutiva: -780.55 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
