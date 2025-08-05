SegnaliSezioni
Chun Sing Kwok

HK HAHA

Chun Sing Kwok
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
139 (74.33%)
Loss Trade:
48 (25.67%)
Best Trade:
928.87 HKD
Worst Trade:
-254.95 HKD
Profitto lordo:
7 547.97 HKD (20 925 pips)
Perdita lorda:
-4 302.05 HKD (21 378 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (199.74 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
998.11 HKD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
80.10%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.34
Long Trade:
92 (49.20%)
Short Trade:
95 (50.80%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
17.36 HKD
Profitto medio:
54.30 HKD
Perdita media:
-89.63 HKD
Massime perdite consecutive:
5 (-780.55 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-780.55 HKD (5)
Crescita mensile:
4.73%
Previsione annuale:
57.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.49 HKD
Massimale:
971.59 HKD (3.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (957.76 HKD)
Per equità:
18.39% (3 002.68 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 74
AUDNZD 57
NZDCAD 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 151
AUDNZD 116
NZDCAD 152
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.8K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +928.87 HKD
Worst Trade: -255 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +199.74 HKD
Massima perdita consecutiva: -780.55 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
Forex.com-Live 536
4.00 × 5
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
Non ci sono recensioni
2025.12.18 11:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 10:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 10:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
