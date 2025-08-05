- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
140 (74.07%)
損失トレード:
49 (25.93%)
ベストトレード:
928.87 HKD
最悪のトレード:
-254.95 HKD
総利益:
7 698.97 HKD (21 160 pips)
総損失:
-4 385.11 HKD (21 524 pips)
最大連続の勝ち:
14 (199.74 HKD)
最大連続利益:
998.11 HKD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
81.10%
最大入金額:
3.74%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.41
長いトレード:
94 (49.74%)
短いトレード:
95 (50.26%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
17.53 HKD
平均利益:
54.99 HKD
平均損失:
-89.49 HKD
最大連続の負け:
5 (-780.55 HKD)
最大連続損失:
-780.55 HKD (5)
月間成長:
3.90%
年間予想:
47.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
162.49 HKD
最大の:
971.59 HKD (3.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (957.76 HKD)
エクイティによる:
18.39% (3 002.68 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|57
|NZDCAD
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|116
|NZDCAD
|152
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +928.87 HKD
最悪のトレード: -255 HKD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +199.74 HKD
最大連続損失: -780.55 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
Forex.com-Live 536
|4.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Grid and Martingale strategy testing
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
49K
HKD
HKD
19
100%
189
74%
81%
1.75
17.53
HKD
HKD
18%
1:500