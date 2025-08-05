Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 1 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 Finotec-Live Server 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 3 QTrade-Server 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 GrandCapital-Server 0.00 × 6 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 3 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 3 RoboForex-Prime 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ACCORDUS-Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 295 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya