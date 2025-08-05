SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Azaro12
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
En iyi işlem:
354.90 USD
En kötü işlem:
-111.36 USD
Brüt kâr:
2 758.22 USD (27 091 pips)
Brüt zarar:
-1 637.95 USD (23 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 255.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 255.06 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
91.25%
Maks. mevduat yükü:
22.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
20 (62.50%)
Satış işlemleri:
12 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
35.01 USD
Ortalama kâr:
172.39 USD
Ortalama zarar:
-102.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-401.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-401.00 USD (4)
Aylık büyüme:
52.60%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
400.94 USD
Maksimum:
599.94 USD (27.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.28% (599.94 USD)
Varlığa göre:
11.04% (232.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 2
SP500.R 2
DJ30.R 1
CL.R 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
EURAUD 1
EURNZD 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 900
EURUSD 257
SP500.R -200
DJ30.R -99
CL.R 106
NZDJPY -107
GBPNZD -108
EURAUD -111
EURNZD 192
GBPUSD 98
NZDUSD 97
USDCHF 96
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.3K
EURUSD 2.7K
SP500.R -9.9K
DJ30.R -386
CL.R 107
NZDJPY -1K
GBPNZD -1K
EURAUD -1K
EURNZD 2K
GBPUSD 1K
NZDUSD 1K
USDCHF 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +354.90 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 255.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -401.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 6
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
295 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Price Action Supply and Demand Trader
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 03:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Azaro12
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
3.1K
USD
8
18%
32
50%
91%
1.68
35.01
USD
27%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.