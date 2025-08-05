- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
En iyi işlem:
354.90 USD
En kötü işlem:
-111.36 USD
Brüt kâr:
2 758.22 USD (27 091 pips)
Brüt zarar:
-1 637.95 USD (23 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 255.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 255.06 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
91.25%
Maks. mevduat yükü:
22.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
20 (62.50%)
Satış işlemleri:
12 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
35.01 USD
Ortalama kâr:
172.39 USD
Ortalama zarar:
-102.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-401.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-401.00 USD (4)
Aylık büyüme:
52.60%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
400.94 USD
Maksimum:
599.94 USD (27.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.28% (599.94 USD)
Varlığa göre:
11.04% (232.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|2
|SP500.R
|2
|DJ30.R
|1
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|900
|EURUSD
|257
|SP500.R
|-200
|DJ30.R
|-99
|CL.R
|106
|NZDJPY
|-107
|GBPNZD
|-108
|EURAUD
|-111
|EURNZD
|192
|GBPUSD
|98
|NZDUSD
|97
|USDCHF
|96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|2.7K
|SP500.R
|-9.9K
|DJ30.R
|-386
|CL.R
|107
|NZDJPY
|-1K
|GBPNZD
|-1K
|EURAUD
|-1K
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|1K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +354.90 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 255.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -401.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real29
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 3
QTrade-Server
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
GrandCapital-Server
|0.00 × 6
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
Price Action Supply and Demand Trader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
8
18%
32
50%
91%
1.68
35.01
USD
USD
27%
1:200