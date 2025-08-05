SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Azaro12
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 reviews
Reliability
20 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
125
Profit Trades:
53 (42.40%)
Loss Trades:
72 (57.60%)
Best trade:
5 132.00 USD
Worst trade:
-1 970.00 USD
Gross Profit:
22 132.50 USD (93 289 pips)
Gross Loss:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (1 399.69 USD)
Maximal consecutive profit:
6 128.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
94.77%
Max deposit load:
35.40%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
2
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
76 (60.80%)
Short Trades:
49 (39.20%)
Profit Factor:
1.05
Expected Payoff:
8.20 USD
Average Profit:
417.59 USD
Average Loss:
-293.15 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-1 445.08 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 501.65 USD (4)
Monthly growth:
-46.72%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
37%
Drawdown by balance:
Absolute:
400.94 USD
Maximal:
7 785.10 USD (73.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
78.37% (7 785.10 USD)
By Equity:
25.98% (1 170.13 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 81
SP500.R 4
EURUSD 3
CL.R 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
USDJPY 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
USDCAD 2
DJ30.R 1
EURAUD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
EURGBP 1
CADJPY 1
NQ100.R 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 253
SP500.R -604
EURUSD 40
CL.R 654
EURNZD 113
GBPUSD -321
USDJPY -162
NZDJPY 82
GBPNZD -622
NZDUSD -123
USDCHF 242
GBPAUD -216
AUDNZD 372
CHFJPY 703
USDCAD 47
DJ30.R -99
EURAUD -111
EURJPY 145
AUDJPY 177
GBPJPY 295
AUDUSD -14
EURGBP 181
CADJPY 194
NQ100.R -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -6.4K
SP500.R -27K
EURUSD 1.7K
CL.R 310
EURNZD 2K
GBPUSD -1K
USDJPY -1K
NZDJPY 0
GBPNZD -2K
NZDUSD 501
USDCHF 2K
GBPAUD 1K
AUDNZD 2.2K
CHFJPY 2.1K
USDCAD -436
DJ30.R -386
EURAUD -1K
EURJPY 1.5K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2K
AUDUSD -36
EURGBP 500
CADJPY 1K
NQ100.R -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +5 132.00 USD
Worst trade: -1 970 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +1 399.69 USD
Maximal consecutive loss: -1 445.08 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
322 more...
To see trades in realtime, please log in or register
Price Action Supply and Demand Trader
No reviews
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Azaro12
30 USD per month
26%
0
0
USD
2.1K
USD
20
37%
125
42%
95%
1.04
8.20
USD
78%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.