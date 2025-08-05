- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
125
Profit Trades:
53 (42.40%)
Loss Trades:
72 (57.60%)
Best trade:
5 132.00 USD
Worst trade:
-1 970.00 USD
Gross Profit:
22 132.50 USD (93 289 pips)
Gross Loss:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (1 399.69 USD)
Maximal consecutive profit:
6 128.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
94.77%
Max deposit load:
35.40%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
2
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
76 (60.80%)
Short Trades:
49 (39.20%)
Profit Factor:
1.05
Expected Payoff:
8.20 USD
Average Profit:
417.59 USD
Average Loss:
-293.15 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-1 445.08 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 501.65 USD (4)
Monthly growth:
-46.72%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
37%
Drawdown by balance:
Absolute:
400.94 USD
Maximal:
7 785.10 USD (73.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
78.37% (7 785.10 USD)
By Equity:
25.98% (1 170.13 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|SP500.R
|4
|EURUSD
|3
|CL.R
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|DJ30.R
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|253
|SP500.R
|-604
|EURUSD
|40
|CL.R
|654
|EURNZD
|113
|GBPUSD
|-321
|USDJPY
|-162
|NZDJPY
|82
|GBPNZD
|-622
|NZDUSD
|-123
|USDCHF
|242
|GBPAUD
|-216
|AUDNZD
|372
|CHFJPY
|703
|USDCAD
|47
|DJ30.R
|-99
|EURAUD
|-111
|EURJPY
|145
|AUDJPY
|177
|GBPJPY
|295
|AUDUSD
|-14
|EURGBP
|181
|CADJPY
|194
|NQ100.R
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|SP500.R
|-27K
|EURUSD
|1.7K
|CL.R
|310
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|-1K
|USDJPY
|-1K
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|-2K
|NZDUSD
|501
|USDCHF
|2K
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|2.2K
|CHFJPY
|2.1K
|USDCAD
|-436
|DJ30.R
|-386
|EURAUD
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2K
|AUDUSD
|-36
|EURGBP
|500
|CADJPY
|1K
|NQ100.R
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +5 132.00 USD
Worst trade: -1 970 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +1 399.69 USD
Maximal consecutive loss: -1 445.08 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
