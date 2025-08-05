- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
125
利益トレード:
53 (42.40%)
損失トレード:
72 (57.60%)
ベストトレード:
5 132.00 USD
最悪のトレード:
-1 970.00 USD
総利益:
22 132.50 USD (93 289 pips)
総損失:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 399.69 USD)
最大連続利益:
6 128.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
94.77%
最大入金額:
35.40%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
76 (60.80%)
短いトレード:
49 (39.20%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
8.20 USD
平均利益:
417.59 USD
平均損失:
-293.15 USD
最大連続の負け:
7 (-1 445.08 USD)
最大連続損失:
-2 501.65 USD (4)
月間成長:
-40.44%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
37%
残高によるドローダウン:
絶対:
400.94 USD
最大の:
7 785.10 USD (73.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.37% (7 785.10 USD)
エクイティによる:
25.98% (1 170.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|SP500.R
|4
|EURUSD
|3
|CL.R
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|DJ30.R
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|253
|SP500.R
|-604
|EURUSD
|40
|CL.R
|654
|EURNZD
|113
|GBPUSD
|-321
|USDJPY
|-162
|NZDJPY
|82
|GBPNZD
|-622
|NZDUSD
|-123
|USDCHF
|242
|GBPAUD
|-216
|AUDNZD
|372
|CHFJPY
|703
|USDCAD
|47
|DJ30.R
|-99
|EURAUD
|-111
|EURJPY
|145
|AUDJPY
|177
|GBPJPY
|295
|AUDUSD
|-14
|EURGBP
|181
|CADJPY
|194
|NQ100.R
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|SP500.R
|-27K
|EURUSD
|1.7K
|CL.R
|310
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|-1K
|USDJPY
|-1K
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|-2K
|NZDUSD
|501
|USDCHF
|2K
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|2.2K
|CHFJPY
|2.1K
|USDCAD
|-436
|DJ30.R
|-386
|EURAUD
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2K
|AUDUSD
|-36
|EURGBP
|500
|CADJPY
|1K
|NQ100.R
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 132.00 USD
最悪のトレード: -1 970 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 399.69 USD
最大連続損失: -1 445.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
