시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Azaro12
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 119%
MaxrichGroup-Real
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
139
이익 거래:
60 (43.16%)
손실 거래:
79 (56.83%)
최고의 거래:
5 132.00 USD
최악의 거래:
-1 970.00 USD
총 수익:
23 301.94 USD (111 130 pips)
총 손실:
-22 059.31 USD (175 179 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 399.69 USD)
연속 최대 이익:
6 128.00 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
93.70%
최대 입금량:
227.25%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.15
롱(주식매수):
82 (58.99%)
숏(주식차입매도):
57 (41.01%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
8.94 USD
평균 이익:
388.37 USD
평균 손실:
-279.23 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 445.08 USD)
연속 최대 손실:
-2 501.65 USD (4)
월별 성장률:
44.07%
연간 예측:
534.68%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
400.94 USD
최대한의:
8 220.54 USD (77.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.38% (8 220.54 USD)
자본금별:
89.36% (577.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 92
SP500.R 4
EURUSD 3
CL.R 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
NZDUSD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
USDCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
AUDUSD 2
DJ30.R 1
EURAUD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
CADJPY 1
NQ100.R 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 603
SP500.R -604
EURUSD 40
CL.R 654
EURNZD 113
GBPUSD -321
NZDUSD -106
USDJPY -162
USDCAD -58
NZDJPY 82
GBPNZD -622
USDCHF 242
GBPAUD -216
AUDNZD 372
CHFJPY 703
AUDUSD -60
DJ30.R -99
EURAUD -111
EURJPY 145
AUDJPY 177
GBPJPY 295
EURGBP 181
CADJPY 194
NQ100.R -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 1.3K
SP500.R -27K
EURUSD 1.7K
CL.R 310
EURNZD 2K
GBPUSD -1K
NZDUSD 639
USDJPY -1K
USDCAD -1.4K
NZDJPY 0
GBPNZD -2K
USDCHF 2K
GBPAUD 1K
AUDNZD 2.2K
CHFJPY 2.1K
AUDUSD -197
DJ30.R -386
EURAUD -1K
EURJPY 1.5K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2K
EURGBP 500
CADJPY 1K
NQ100.R -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 132.00 USD
최악의 거래: -1 970 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 399.69 USD
연속 최대 손실: -1 445.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
322 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Price Action Supply and Demand Trader
리뷰 없음
2026.01.08 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Azaro12
월별 30 USD
119%
0
0
USD
1.2K
USD
23
34%
139
43%
94%
1.05
8.94
USD
89%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.