- 자본
- 축소
트레이드:
139
이익 거래:
60 (43.16%)
손실 거래:
79 (56.83%)
최고의 거래:
5 132.00 USD
최악의 거래:
-1 970.00 USD
총 수익:
23 301.94 USD (111 130 pips)
총 손실:
-22 059.31 USD (175 179 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 399.69 USD)
연속 최대 이익:
6 128.00 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
93.70%
최대 입금량:
227.25%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.15
롱(주식매수):
82 (58.99%)
숏(주식차입매도):
57 (41.01%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
8.94 USD
평균 이익:
388.37 USD
평균 손실:
-279.23 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 445.08 USD)
연속 최대 손실:
-2 501.65 USD (4)
월별 성장률:
44.07%
연간 예측:
534.68%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
400.94 USD
최대한의:
8 220.54 USD (77.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.38% (8 220.54 USD)
자본금별:
89.36% (577.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|SP500.R
|4
|EURUSD
|3
|CL.R
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDUSD
|2
|DJ30.R
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|603
|SP500.R
|-604
|EURUSD
|40
|CL.R
|654
|EURNZD
|113
|GBPUSD
|-321
|NZDUSD
|-106
|USDJPY
|-162
|USDCAD
|-58
|NZDJPY
|82
|GBPNZD
|-622
|USDCHF
|242
|GBPAUD
|-216
|AUDNZD
|372
|CHFJPY
|703
|AUDUSD
|-60
|DJ30.R
|-99
|EURAUD
|-111
|EURJPY
|145
|AUDJPY
|177
|GBPJPY
|295
|EURGBP
|181
|CADJPY
|194
|NQ100.R
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.3K
|SP500.R
|-27K
|EURUSD
|1.7K
|CL.R
|310
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|-1K
|NZDUSD
|639
|USDJPY
|-1K
|USDCAD
|-1.4K
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|-2K
|USDCHF
|2K
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|2.2K
|CHFJPY
|2.1K
|AUDUSD
|-197
|DJ30.R
|-386
|EURAUD
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2K
|EURGBP
|500
|CADJPY
|1K
|NQ100.R
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 132.00 USD
최악의 거래: -1 970 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 399.69 USD
연속 최대 손실: -1 445.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
