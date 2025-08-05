- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
53 (42.40%)
Negociações com perda:
72 (57.60%)
Melhor negociação:
5 132.00 USD
Pior negociação:
-1 970.00 USD
Lucro bruto:
22 132.50 USD (93 289 pips)
Perda bruta:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 399.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 128.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
94.77%
Depósito máximo carregado:
35.40%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
76 (60.80%)
Negociações curtas:
49 (39.20%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
8.20 USD
Lucro médio:
417.59 USD
Perda média:
-293.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 445.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 501.65 USD (4)
Crescimento mensal:
-40.44%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
400.94 USD
Máximo:
7 785.10 USD (73.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.37% (7 785.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.98% (1 170.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|SP500.R
|4
|EURUSD
|3
|CL.R
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|DJ30.R
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|253
|SP500.R
|-604
|EURUSD
|40
|CL.R
|654
|EURNZD
|113
|GBPUSD
|-321
|USDJPY
|-162
|NZDJPY
|82
|GBPNZD
|-622
|NZDUSD
|-123
|USDCHF
|242
|GBPAUD
|-216
|AUDNZD
|372
|CHFJPY
|703
|USDCAD
|47
|DJ30.R
|-99
|EURAUD
|-111
|EURJPY
|145
|AUDJPY
|177
|GBPJPY
|295
|AUDUSD
|-14
|EURGBP
|181
|CADJPY
|194
|NQ100.R
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|SP500.R
|-27K
|EURUSD
|1.7K
|CL.R
|310
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|-1K
|USDJPY
|-1K
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|-2K
|NZDUSD
|501
|USDCHF
|2K
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|2.2K
|CHFJPY
|2.1K
|USDCAD
|-436
|DJ30.R
|-386
|EURAUD
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2K
|AUDUSD
|-36
|EURGBP
|500
|CADJPY
|1K
|NQ100.R
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 132.00 USD
Pior negociação: -1 970 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 399.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 445.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
322 mais ...
Price Action Supply and Demand Trader
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
20
37%
125
42%
95%
1.04
8.20
USD
USD
78%
1:200