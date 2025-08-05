SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Azaro12
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
53 (42.40%)
Negociações com perda:
72 (57.60%)
Melhor negociação:
5 132.00 USD
Pior negociação:
-1 970.00 USD
Lucro bruto:
22 132.50 USD (93 289 pips)
Perda bruta:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 399.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 128.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
94.77%
Depósito máximo carregado:
35.40%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
76 (60.80%)
Negociações curtas:
49 (39.20%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
8.20 USD
Lucro médio:
417.59 USD
Perda média:
-293.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 445.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 501.65 USD (4)
Crescimento mensal:
-40.44%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
400.94 USD
Máximo:
7 785.10 USD (73.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.37% (7 785.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.98% (1 170.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 81
SP500.R 4
EURUSD 3
CL.R 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
USDJPY 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
USDCAD 2
DJ30.R 1
EURAUD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
EURGBP 1
CADJPY 1
NQ100.R 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 253
SP500.R -604
EURUSD 40
CL.R 654
EURNZD 113
GBPUSD -321
USDJPY -162
NZDJPY 82
GBPNZD -622
NZDUSD -123
USDCHF 242
GBPAUD -216
AUDNZD 372
CHFJPY 703
USDCAD 47
DJ30.R -99
EURAUD -111
EURJPY 145
AUDJPY 177
GBPJPY 295
AUDUSD -14
EURGBP 181
CADJPY 194
NQ100.R -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.4K
SP500.R -27K
EURUSD 1.7K
CL.R 310
EURNZD 2K
GBPUSD -1K
USDJPY -1K
NZDJPY 0
GBPNZD -2K
NZDUSD 501
USDCHF 2K
GBPAUD 1K
AUDNZD 2.2K
CHFJPY 2.1K
USDCAD -436
DJ30.R -386
EURAUD -1K
EURJPY 1.5K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2K
AUDUSD -36
EURGBP 500
CADJPY 1K
NQ100.R -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 132.00 USD
Pior negociação: -1 970 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 399.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 445.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
322 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Price Action Supply and Demand Trader
Sem comentários
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Azaro12
30 USD por mês
26%
0
0
USD
2.1K
USD
20
37%
125
42%
95%
1.04
8.20
USD
78%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.