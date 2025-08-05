- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
53 (42.40%)
Убыточных трейдов:
72 (57.60%)
Лучший трейд:
5 132.00 USD
Худший трейд:
-1 970.00 USD
Общая прибыль:
22 132.50 USD (93 289 pips)
Общий убыток:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 399.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 128.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
94.77%
Макс. загрузка депозита:
35.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
76 (60.80%)
Коротких трейдов:
49 (39.20%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
8.20 USD
Средняя прибыль:
417.59 USD
Средний убыток:
-293.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 445.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 501.65 USD (4)
Прирост в месяц:
-46.72%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
400.94 USD
Максимальная:
7 785.10 USD (73.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.37% (7 785.10 USD)
По эквити:
25.98% (1 170.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|SP500.R
|4
|EURUSD
|3
|CL.R
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|DJ30.R
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|253
|SP500.R
|-604
|EURUSD
|40
|CL.R
|654
|EURNZD
|113
|GBPUSD
|-321
|USDJPY
|-162
|NZDJPY
|82
|GBPNZD
|-622
|NZDUSD
|-123
|USDCHF
|242
|GBPAUD
|-216
|AUDNZD
|372
|CHFJPY
|703
|USDCAD
|47
|DJ30.R
|-99
|EURAUD
|-111
|EURJPY
|145
|AUDJPY
|177
|GBPJPY
|295
|AUDUSD
|-14
|EURGBP
|181
|CADJPY
|194
|NQ100.R
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|SP500.R
|-27K
|EURUSD
|1.7K
|CL.R
|310
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|-1K
|USDJPY
|-1K
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|-2K
|NZDUSD
|501
|USDCHF
|2K
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|2.2K
|CHFJPY
|2.1K
|USDCAD
|-436
|DJ30.R
|-386
|EURAUD
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2K
|AUDUSD
|-36
|EURGBP
|500
|CADJPY
|1K
|NQ100.R
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 132.00 USD
Худший трейд: -1 970 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 399.69 USD
Макс. убыток в серии: -1 445.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Price Action Supply and Demand Trader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
20
37%
125
42%
95%
1.04
8.20
USD
USD
78%
1:200