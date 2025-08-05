СигналыРазделы
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
53 (42.40%)
Убыточных трейдов:
72 (57.60%)
Лучший трейд:
5 132.00 USD
Худший трейд:
-1 970.00 USD
Общая прибыль:
22 132.50 USD (93 289 pips)
Общий убыток:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 399.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 128.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
94.77%
Макс. загрузка депозита:
35.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
76 (60.80%)
Коротких трейдов:
49 (39.20%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
8.20 USD
Средняя прибыль:
417.59 USD
Средний убыток:
-293.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 445.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 501.65 USD (4)
Прирост в месяц:
-46.72%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
400.94 USD
Максимальная:
7 785.10 USD (73.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.37% (7 785.10 USD)
По эквити:
25.98% (1 170.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
SP500.R 4
EURUSD 3
CL.R 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
USDJPY 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
USDCAD 2
DJ30.R 1
EURAUD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
EURGBP 1
CADJPY 1
NQ100.R 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 253
SP500.R -604
EURUSD 40
CL.R 654
EURNZD 113
GBPUSD -321
USDJPY -162
NZDJPY 82
GBPNZD -622
NZDUSD -123
USDCHF 242
GBPAUD -216
AUDNZD 372
CHFJPY 703
USDCAD 47
DJ30.R -99
EURAUD -111
EURJPY 145
AUDJPY 177
GBPJPY 295
AUDUSD -14
EURGBP 181
CADJPY 194
NQ100.R -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.4K
SP500.R -27K
EURUSD 1.7K
CL.R 310
EURNZD 2K
GBPUSD -1K
USDJPY -1K
NZDJPY 0
GBPNZD -2K
NZDUSD 501
USDCHF 2K
GBPAUD 1K
AUDNZD 2.2K
CHFJPY 2.1K
USDCAD -436
DJ30.R -386
EURAUD -1K
EURJPY 1.5K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2K
AUDUSD -36
EURGBP 500
CADJPY 1K
NQ100.R -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 132.00 USD
Худший трейд: -1 970 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 399.69 USD
Макс. убыток в серии: -1 445.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
еще 322...
Price Action Supply and Demand Trader
Нет отзывов
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
