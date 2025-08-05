信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Azaro12
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
125
盈利交易:
53 (42.40%)
亏损交易:
72 (57.60%)
最好交易:
5 132.00 USD
最差交易:
-1 970.00 USD
毛利:
22 132.50 USD (93 289 pips)
毛利亏损:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
最大连续赢利:
9 (1 399.69 USD)
最大连续盈利:
6 128.00 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
94.77%
最大入金加载:
35.40%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.13
长期交易:
76 (60.80%)
短期交易:
49 (39.20%)
利润因子:
1.05
预期回报:
8.20 USD
平均利润:
417.59 USD
平均损失:
-293.15 USD
最大连续失误:
7 (-1 445.08 USD)
最大连续亏损:
-2 501.65 USD (4)
每月增长:
-46.72%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
400.94 USD
最大值:
7 785.10 USD (73.30%)
相对跌幅:
结余:
78.37% (7 785.10 USD)
净值:
25.98% (1 170.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 81
SP500.R 4
EURUSD 3
CL.R 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
USDJPY 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
USDCAD 2
DJ30.R 1
EURAUD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
EURGBP 1
CADJPY 1
NQ100.R 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 253
SP500.R -604
EURUSD 40
CL.R 654
EURNZD 113
GBPUSD -321
USDJPY -162
NZDJPY 82
GBPNZD -622
NZDUSD -123
USDCHF 242
GBPAUD -216
AUDNZD 372
CHFJPY 703
USDCAD 47
DJ30.R -99
EURAUD -111
EURJPY 145
AUDJPY 177
GBPJPY 295
AUDUSD -14
EURGBP 181
CADJPY 194
NQ100.R -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.4K
SP500.R -27K
EURUSD 1.7K
CL.R 310
EURNZD 2K
GBPUSD -1K
USDJPY -1K
NZDJPY 0
GBPNZD -2K
NZDUSD 501
USDCHF 2K
GBPAUD 1K
AUDNZD 2.2K
CHFJPY 2.1K
USDCAD -436
DJ30.R -386
EURAUD -1K
EURJPY 1.5K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2K
AUDUSD -36
EURGBP 500
CADJPY 1K
NQ100.R -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 132.00 USD
最差交易: -1 970 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 399.69 USD
最大连续亏损: -1 445.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Price Action Supply and Demand Trader
没有评论
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Azaro12
每月30 USD
26%
0
0
USD
2.1K
USD
20
37%
125
42%
95%
1.04
8.20
USD
78%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载