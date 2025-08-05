- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
53 (42.40%)
亏损交易:
72 (57.60%)
最好交易:
5 132.00 USD
最差交易:
-1 970.00 USD
毛利:
22 132.50 USD (93 289 pips)
毛利亏损:
-21 107.04 USD (164 079 pips)
最大连续赢利:
9 (1 399.69 USD)
最大连续盈利:
6 128.00 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
94.77%
最大入金加载:
35.40%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.13
长期交易:
76 (60.80%)
短期交易:
49 (39.20%)
利润因子:
1.05
预期回报:
8.20 USD
平均利润:
417.59 USD
平均损失:
-293.15 USD
最大连续失误:
7 (-1 445.08 USD)
最大连续亏损:
-2 501.65 USD (4)
每月增长:
-46.72%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
400.94 USD
最大值:
7 785.10 USD (73.30%)
相对跌幅:
结余:
78.37% (7 785.10 USD)
净值:
25.98% (1 170.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|SP500.R
|4
|EURUSD
|3
|CL.R
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|DJ30.R
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|253
|SP500.R
|-604
|EURUSD
|40
|CL.R
|654
|EURNZD
|113
|GBPUSD
|-321
|USDJPY
|-162
|NZDJPY
|82
|GBPNZD
|-622
|NZDUSD
|-123
|USDCHF
|242
|GBPAUD
|-216
|AUDNZD
|372
|CHFJPY
|703
|USDCAD
|47
|DJ30.R
|-99
|EURAUD
|-111
|EURJPY
|145
|AUDJPY
|177
|GBPJPY
|295
|AUDUSD
|-14
|EURGBP
|181
|CADJPY
|194
|NQ100.R
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|SP500.R
|-27K
|EURUSD
|1.7K
|CL.R
|310
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|-1K
|USDJPY
|-1K
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|-2K
|NZDUSD
|501
|USDCHF
|2K
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|2.2K
|CHFJPY
|2.1K
|USDCAD
|-436
|DJ30.R
|-386
|EURAUD
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2K
|AUDUSD
|-36
|EURGBP
|500
|CADJPY
|1K
|NQ100.R
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 132.00 USD
最差交易: -1 970 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 399.69 USD
最大连续亏损: -1 445.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Price Action Supply and Demand Trader
没有评论
