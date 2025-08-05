SignauxSections
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
15 (48.38%)
Perte trades:
16 (51.61%)
Meilleure transaction:
354.90 USD
Pire transaction:
-111.36 USD
Bénéfice brut:
2 539.22 USD (24 891 pips)
Perte brute:
-1 637.95 USD (23 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 036.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 036.06 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
91.25%
Charge de dépôt maximale:
22.65%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
19 (61.29%)
Courts trades:
12 (38.71%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
29.07 USD
Bénéfice moyen:
169.28 USD
Perte moyenne:
-102.37 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-401.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-401.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
41.91%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
400.94 USD
Maximal:
599.94 USD (27.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.28% (599.94 USD)
Par fonds propres:
11.04% (232.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 18
EURUSD 2
SP500.R 2
DJ30.R 1
CL.R 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
EURAUD 1
EURNZD 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 681
EURUSD 257
SP500.R -200
DJ30.R -99
CL.R 106
NZDJPY -107
GBPNZD -108
EURAUD -111
EURNZD 192
GBPUSD 98
NZDUSD 97
USDCHF 96
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.1K
EURUSD 2.7K
SP500.R -9.9K
DJ30.R -386
CL.R 107
NZDJPY -1K
GBPNZD -1K
EURAUD -1K
EURNZD 2K
GBPUSD 1K
NZDUSD 1K
USDCHF 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +354.90 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 036.06 USD
Perte consécutive maximale: -401.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 6
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
295 plus...
Price Action Supply and Demand Trader
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 03:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
