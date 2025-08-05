- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
16 (50.00%)
Loss Trade:
16 (50.00%)
Best Trade:
354.90 USD
Worst Trade:
-111.36 USD
Profitto lordo:
2 758.22 USD (27 091 pips)
Perdita lorda:
-1 637.95 USD (23 265 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 255.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 255.06 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
91.25%
Massimo carico di deposito:
22.65%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
20 (62.50%)
Short Trade:
12 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
35.01 USD
Profitto medio:
172.39 USD
Perdita media:
-102.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-401.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-401.00 USD (4)
Crescita mensile:
52.60%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
400.94 USD
Massimale:
599.94 USD (27.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.28% (599.94 USD)
Per equità:
11.04% (232.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|2
|SP500.R
|2
|DJ30.R
|1
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|900
|EURUSD
|257
|SP500.R
|-200
|DJ30.R
|-99
|CL.R
|106
|NZDJPY
|-107
|GBPNZD
|-108
|EURAUD
|-111
|EURNZD
|192
|GBPUSD
|98
|NZDUSD
|97
|USDCHF
|96
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|2.7K
|SP500.R
|-9.9K
|DJ30.R
|-386
|CL.R
|107
|NZDJPY
|-1K
|GBPNZD
|-1K
|EURAUD
|-1K
|EURNZD
|2K
|GBPUSD
|1K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +354.90 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 255.06 USD
Massima perdita consecutiva: -401.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 6
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
295 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Price Action Supply and Demand Trader
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
8
18%
32
50%
91%
1.68
35.01
USD
USD
27%
1:200