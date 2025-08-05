SegnaliSezioni
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
16 (50.00%)
Loss Trade:
16 (50.00%)
Best Trade:
354.90 USD
Worst Trade:
-111.36 USD
Profitto lordo:
2 758.22 USD (27 091 pips)
Perdita lorda:
-1 637.95 USD (23 265 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 255.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 255.06 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
91.25%
Massimo carico di deposito:
22.65%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
20 (62.50%)
Short Trade:
12 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
35.01 USD
Profitto medio:
172.39 USD
Perdita media:
-102.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-401.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-401.00 USD (4)
Crescita mensile:
52.60%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
400.94 USD
Massimale:
599.94 USD (27.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.28% (599.94 USD)
Per equità:
11.04% (232.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 2
SP500.R 2
DJ30.R 1
CL.R 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
EURAUD 1
EURNZD 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 900
EURUSD 257
SP500.R -200
DJ30.R -99
CL.R 106
NZDJPY -107
GBPNZD -108
EURAUD -111
EURNZD 192
GBPUSD 98
NZDUSD 97
USDCHF 96
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.3K
EURUSD 2.7K
SP500.R -9.9K
DJ30.R -386
CL.R 107
NZDJPY -1K
GBPNZD -1K
EURAUD -1K
EURNZD 2K
GBPUSD 1K
NZDUSD 1K
USDCHF 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +354.90 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 255.06 USD
Massima perdita consecutiva: -401.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 6
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Price Action Supply and Demand Trader
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 03:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Azaro12
30USD al mese
56%
0
0
USD
3.1K
USD
8
18%
32
50%
91%
1.68
35.01
USD
27%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.