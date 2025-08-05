SignaleKategorien
Ahmad Azhar Ridho

Azaro12

Ahmad Azhar Ridho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
126
Gewinntrades:
53 (42.06%)
Verlusttrades:
73 (57.94%)
Bester Trade:
5 132.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 970.00 USD
Bruttoprofit:
22 132.50 USD (93 289 pips)
Bruttoverlust:
-21 308.04 USD (166 079 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 399.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 128.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
94.77%
Max deposit load:
35.40%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.11
Long-Positionen:
77 (61.11%)
Short-Positionen:
49 (38.89%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
6.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
417.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-291.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 445.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 501.65 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-38.74%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
37%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
400.94 USD
Maximaler:
7 796.79 USD (73.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.50% (7 796.79 USD)
Kapital:
25.98% (1 170.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 82
SP500.R 4
EURUSD 3
CL.R 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
USDJPY 3
NZDJPY 2
GBPNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
USDCAD 2
DJ30.R 1
EURAUD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
EURGBP 1
CADJPY 1
NQ100.R 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 52
SP500.R -604
EURUSD 40
CL.R 654
EURNZD 113
GBPUSD -321
USDJPY -162
NZDJPY 82
GBPNZD -622
NZDUSD -123
USDCHF 242
GBPAUD -216
AUDNZD 372
CHFJPY 703
USDCAD 47
DJ30.R -99
EURAUD -111
EURJPY 145
AUDJPY 177
GBPJPY 295
AUDUSD -14
EURGBP 181
CADJPY 194
NQ100.R -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -8.4K
SP500.R -27K
EURUSD 1.7K
CL.R 310
EURNZD 2K
GBPUSD -1K
USDJPY -1K
NZDJPY 0
GBPNZD -2K
NZDUSD 501
USDCHF 2K
GBPAUD 1K
AUDNZD 2.2K
CHFJPY 2.1K
USDCAD -436
DJ30.R -386
EURAUD -1K
EURJPY 1.5K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY 2K
AUDUSD -36
EURGBP 500
CADJPY 1K
NQ100.R -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 132.00 USD
Schlechtester Trade: -1 970 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 399.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 445.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
noch 322 ...
Price Action Supply and Demand Trader
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
