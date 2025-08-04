SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pagla Ghora
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
209 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (21.43%)
En iyi işlem:
67.78 USD
En kötü işlem:
-25.38 USD
Brüt kâr:
1 059.37 USD (27 347 pips)
Brüt zarar:
-316.28 USD (9 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (61.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.37 USD (3)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
85.75%
Maks. mevduat yükü:
30.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
19.84
Alış işlemleri:
133 (50.00%)
Satış işlemleri:
133 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.35
Beklenen getiri:
2.79 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.46 USD (3)
Aylık büyüme:
14.90%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.46 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (32.34 USD)
Varlığa göre:
13.26% (410.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 48
EURUSD 34
NZDJPY 33
EURCAD 31
AUDJPY 28
SGDJPY 27
AUDCAD 18
USDCAD 14
USDCHF 12
NZDUSD 10
NZDCAD 9
AUDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 131
EURUSD 59
NZDJPY 115
EURCAD 109
AUDJPY 88
SGDJPY 39
AUDCAD 60
USDCAD 47
USDCHF 37
NZDUSD 27
NZDCAD 23
AUDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 4.5K
EURUSD 1.6K
NZDJPY 2K
EURCAD 2.6K
AUDJPY 1.9K
SGDJPY 1K
AUDCAD 1.4K
USDCAD 1.3K
USDCHF 296
NZDUSD 320
NZDCAD 723
AUDUSD 200
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.78 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +61.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Profit-Loss=Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
2025.09.25 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 01:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 13:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 01:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pagla Ghora
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
3.6K
USD
8
94%
266
78%
86%
3.34
2.79
USD
13%
1:100
