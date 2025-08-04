SegnaliSezioni
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
209 (78.57%)
Loss Trade:
57 (21.43%)
Best Trade:
67.78 USD
Worst Trade:
-25.38 USD
Profitto lordo:
1 059.37 USD (27 347 pips)
Perdita lorda:
-316.28 USD (9 394 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (61.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
85.75%
Massimo carico di deposito:
30.52%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
19.84
Long Trade:
133 (50.00%)
Short Trade:
133 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.35
Profitto previsto:
2.79 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.46 USD (3)
Crescita mensile:
14.90%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.46 USD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (32.34 USD)
Per equità:
13.26% (410.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 48
EURUSD 34
NZDJPY 33
EURCAD 31
AUDJPY 28
SGDJPY 27
AUDCAD 18
USDCAD 14
USDCHF 12
NZDUSD 10
NZDCAD 9
AUDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 131
EURUSD 59
NZDJPY 115
EURCAD 109
AUDJPY 88
SGDJPY 39
AUDCAD 60
USDCAD 47
USDCHF 37
NZDUSD 27
NZDCAD 23
AUDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 4.5K
EURUSD 1.6K
NZDJPY 2K
EURCAD 2.6K
AUDJPY 1.9K
SGDJPY 1K
AUDCAD 1.4K
USDCAD 1.3K
USDCHF 296
NZDUSD 320
NZDCAD 723
AUDUSD 200
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.78 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +61.17 USD
Massima perdita consecutiva: -37.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Profit-Loss=Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
Non ci sono recensioni
2025.09.25 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 01:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 13:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 01:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pagla Ghora
30USD al mese
26%
0
0
USD
3.6K
USD
8
94%
266
78%
86%
3.34
2.79
USD
13%
1:100
